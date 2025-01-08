Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 8 Ιανουαρίου

Σήμερα, 8 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Οσίου Αγάθωνος, Αγίου Ιουλιανού και μαρτύρων Βασίλισσας Κελσίου Αναστασίου και Αντωνίου, Οσίας Δομνίκης, Αγίας Παρθένας, Αγίου Γεωργίου Χοζεβίτη.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, είναι τα εξής:

Αγάθων, Βασίλισσα, Κέλσιος, Κέλσια, Κέλσα, Κέλση, Δομινίκη, Δομνίκα, Δομνίκη, Δομήνικος, Παρθένα, Έλσα, Έλση, Νένα

Ανατολή ήλιου: 07:41 - Δύση ήλιου: 17:22

Σελήνη 8.9 ημερών

Πηγή: skai.gr

