H Επιτροπή Ανταγωνισμού δημοσίευσε προκήρυξη για την πλήρωση 51 θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Πρόκειται για 26 θέσεις ΕΕΠ Νομικών, 21 θέσεις ΕΕΠ Οικονομολόγων/Κοστολόγων/Στατιστικών/Οικονομετρών και 4 θέσεις ΕΕΠ Πληροφορικής.

Οι υποψήφιοι που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75 Α') όπως ισχύει, με τα σχετικά δικαιολογητικά από την Παρασκευή 9/5/2025, στις 00:00, έως και την Τετάρτη 28/5/2025, στις 23:59, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας προσλήψεων https://proslipseis.epant.gr που βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού www.epant.gr.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης 1/2025 (ΑΔΑ: Ε9ΩΒΙΜΞ-07Ζ) και στα παραρτήματα αυτής, καθώς και στον Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης που έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στη διαδρομή: www.epant.gr> «Προσλήψεις» > «Ενημέρωση Υποψηφίων-Υποβολή Αιτήσεων».

Πηγή: skai.gr

