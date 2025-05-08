Ένας 59χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία ότι έριξε βενζίνη στο πρόσωπο 22χρονης και έπιασε από τον λαιμό τον 25χρονο φίλο της, κατά τη διάρκεια καβγά που ξέσπασε μεταξύ τους, με αφορμή έναν αδέσποτο σκύλο.

Το περιστατικό συνέβη, χθες, στην Εξοχή Θεσσαλονίκης και ξεκίνησε όταν το νεαρό ζευγάρι απηύθυνε το λόγο στον 59χρονο την ώρα που αυτός τάιζε το ζώο.

Τα αίματα φαίνεται πως άναψαν και υπό συνθήκες που ερευνώνται, ο άντρας καταγγέλθηκε ότι επιτέθηκε στον 25χρονο, ρίχνοντας παράλληλα βενζίνη στο πρόσωπο της κοπέλας.

Η 22χρονη απευθύνθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» καθώς υπέστη έγκαυμα στην περιοχή του ματιού και μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών αποχώρησε.

Ο 59χρονος συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία για σωματικές βλάβες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

