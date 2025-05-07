Θύμα δολοφονίας έπεσε ένας 95χρονος άνδρας σε χωριό της Αμφιλοχίας και συγκεκριμένα στο Χαλκιόπουλο Βάλτου.

Το έγκλημα σημειώθηκε τα μεσάνυχτα και ο άνδρας εντοπίστηκε τα ξημερώματα μέσα σε μια λίμνη αίματος καθώς έφερε χτυπήματα στο κεφάλι από γκλίτσα.

Σύμφωνα με το agrionionews ο 67χρονος πρώην αστυνομικός φέρεται να ομολόγησε την πράξη του σήμερα το πρωί σε οικείο πρόσωπο.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη του 67χρονου γιου του ο οποίος και ανακρίνεται. Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο ηλικιωμένος άνδρας έπασχε από άνοια.

Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Πηγή: skai.gr

