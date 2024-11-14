ΑΑΔΕ: Ελεγκτές βρήκαν μέσα σε μπανάνες κοκαΐνη αξίας άνω των 2,3 εκατ. ευρώ

Ένα ακόμη σημαντικό πλήγμα κατά του λαθρεμπορίου πέτυχαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τον εντοπισμό κοκαΐνης αξίας άνω των 2,3 εκατ. ευρώ μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο με μπανάνες, προερχόμενο από χώρα της Νότιας Αμερικής και τελικό προορισμό τον Πειραιά.

Ειδικότερα, ελεγκτές του 3oυ Τελωνείου Πειραιά, μετά από διενέργεια τοπικής ανάλυσης κινδύνου, με χρήση αλγορίθμου, δέσμευσαν το ύποπτο κοντέινερ. Ακολούθησε διαδοχικά έλεγχος:

x-ray, όπου ανιχνεύθηκε ύποπτη οργανική ουσία στα ψυκτικά μηχανήματα του εμπορευματοκιβωτίου,

του σκύλου ανιχνευτή ναρκωτικών και ρευστών ΜΑΞ, με θετική ένδειξη.

Στη συνέχεια, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τους τελωνειακούς ελεγκτές 50 συσκευασίες που περιείχαν ναρκωτική ουσία (κοκαΐνη), μεικτού βάρους περίπου 51 κιλών.

Η ελεγκτική επιτυχία είναι αποτέλεσμα συντονισμένων δράσεων της ΑΑΔΕ με την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Λιμενικού Σώματος και του ΣΔΟΕ Αττικής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.