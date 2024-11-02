Έκρηξη σε κεντρικό πεζόδρομο του Αγρινίου προκάλεσαν άγνωστοι δράστες το βράδυ του Σαββάτου, χωρίς ωστόσο, να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Αμέσως μετά την έκρηξη έφθασαν στο σημείο αστυνομικοί της Ασφάλειας Αγρινίου, οι οποίοι περισυνέλλεξαν τρία γκαζάκια, ένα πλαστικό μπουκάλι, με εμφανή σημάδια καύσης και μία συσκευασία από προσανάμματα 48 κύβων.

Στο πλαίσιο των ερευνών για τη σύλληψη των δραστών, τα αντικείμενα που περισυλλέχθηκαν θα αποσταλούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας, προκειμένου να εξεταστούν για τον εντοπισμό δακτυλικών αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί συγκεντρώνουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

