Νέες αποκαλυπτικές λεπτομέρειες για τις αδιανόητες σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο μπαρ της Χαλκιδικής όπου βγήκαν όπλα μεταξύ Βουλγάρων, φέρνει απόψε στο φως ο ΣΚΑΙ.

Όσα δραματικά εκτυλίχθηκαν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στο μπαρ στη Χανιώτη Χαλκιδικής περιγράφονται στις επίσημες αναφορές της Ελληνικής Αστυνομίας όπου ξεχωρίζουν 2 χαρακτηριστικά αποσπάσματα:

Σύμφωνα με την αναφορά της ΕΛ.ΑΣ, «ανάμεσα στις δύο ομάδες βρισκόταν μια αμέτοχη παρέα ατόμων, η οποία είχε μαζί της ένα βρέφος ξαπλωμένο στο καροτσάκι του. Ο... (ένας από τους κατηγορούμενους) αποτυπώνεται στο βίντεο να έχει βγάλει ένα όπλο και να το στρέφει προς την αντίπαλη ομάδα, ενώ με το άλλο χέρι κινεί βίαια το καροτσάκι με το μωρό προκαλώντας πανικό στη μητέρα του».

Το δεύτερο χαρακτηριστικό απόσπασμα αναφέρεται και πάλι στη δράση ενός εκ των κατηγορουμένων: «Πλησιάζει επιθετικά ένα άτομο, το οποίο είναι υπάλληλος της κουζίνας και σπάει μπροστά του μια πιατέλα. Ο υπάλληλος της κουζίνας πήρε με το χέρι του ένα μαχαίρι από την κουζίνα, το οποίο κρατούσε μέχρι το τέλος του επεισοδίου.»

Τι συνέβη; Τι το προκάλεσε;

Αστυνομικές πηγές, αναφέρουν ότι συνολικά 8 Βούλγαροι υπήκοοι που συγκροτούσαν μια ομάδα, πήγαν στο εστιατόριο προκειμένου να προκαλέσουν καβγά, να προκαλέσουν επεισόδια. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης σημειώνουν ότι ο επικεφαλής αυτής της ομάδας και ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, επίσης Βούλγαρος, κατά το παρελθόν, ήταν φίλοι και συνέταιροι μέχρις ότου επήλθε ρήξη στις μεταξύ τους σχέσεις.

Ως υπερασπιστικό ισχυρισμό η υπεράσπιση, λέει ότι οι συγκεκριμένοι Βούλγαροι υπήκοοι ήταν κάθε μέρα στην περιοχή, πήγαιναν στο συγκεκριμένο εστιατόριο, είχαν φιλικές σχέσεις με τον ιδιοκτήτη και ότι επειδή καθυστέρησαν να σερβίρουν τα παιδιά τους, πήγαν να ζητήσουν τον λόγο. Ο ένας υπάλληλος αντέδρασε βίαια και αυτό προκάλεσε την παρεξήγηση. Σε κάθε περίπτωση, όπως φαίνεται και στα βίντεο που παρουσίασε ο ΣΚΑΙ τις προηγούμενες ημέρες, στο συγκεκριμένο κατάστημα επικράτησε πανδαιμόνιο, εκτοξεύθηκαν καρέκλες ενώ έντρομοι οι θαμώνες αποχώρησαν. Μάλιστα, προσέτρεξαν για βοήθεια και 5 συνολικά μπράβοι που είχαν αναλάβει την «προστασία» του καταστήματος. Οι 2 από αυτούς έκαναν χρήση πυροβόλων όπλων, τραυμάτισαν 2 εκ των Βουλγάρων, τον έναν στο στήθος και το άλλο στο χέρι.

Ταυτοποιήθηκαν οι 4 από τους 5

Η αστυνομία έχει καταφέρει - σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ - να ταυτοποιήσει τους 4 από τους 5, σε βάρος των οποίων είτε έχουν ήδη εκδοθεί είτε πρόκειται να εκδοθούν εντάλματα τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Οριστικό λουκέτο στο beach bar της Χαλκιδικής μετά το αιματηρό επεισόδιο

Σε έκτακτη συνεδρίασή της, η δημοτική επιτροπή του Δήμου Κασσάνδρας, αποφάσισε ομόφωνα την οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας του συγκεκριμένου καταστήματος και τη σφράγισή του.

Με απόφαση της ανακρίτριας Πολυγύρου, ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις Βούλγαροι υπήκοοι, που απολογήθηκαν σήμερα Δευτέρα για το επεισόδιο με πυροβολισμούς, που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στο beach bar, στη Χανιώτη Χαλκιδικής.

Συγκεκριμένα, ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 45χρονος, ενώ οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματική εγγύηση 500 ευρώ, που πρέπει να καταβάλουν μέχρι την 26η Αυγούστου, καθώς και απαγόρευση προσέγγισης του καταστήματος και του επίσης Βούλγαρου ιδιοκτήτη του.



