Αγνοείται από το Σάββατο το απόγευμα ένας 22χρονος ημεδαπός κολυμβητής στο Πόρτο Ράφτη, ενώ προσωπικά του αντικείμενα βρέθηκαν σε βραχώδες σημείο στην περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού, οι Λιμενικές Αρχές Ραφήνας και Μαρκόπουλου ενημερώθηκαν χθες το μεσημέρι για τον αγνοούμενο και έκτοτε διεξάγονται συνεχώς έρευνες για τον εντοπισμό του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές Ραφήνας και Μαρκόπουλου για περιστατικό ενός αγνοούμενου 22χρονου ημεδαπού κολυμβητή στην περιοχή του Πόρτο Ράφτη Αττικής. Ο 22χρονος είχε μεταβεί τις απογευματινές ώρες την 23/11/2024 για κολύμβηση στη νήσο Ράφτη και έκτοτε αγνοούταν.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησαν έρευνες από ένα (01) περιπολικό σκάφος (ΠΛΣ) Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., έξι (06) αλιευτικά σκάφη, έναν (01) ιδιώτη δύτη, ένα (01) ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού, τρία (03) περιπολικά οχήματα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς, στελέχη της Πολιτικής Προστασίας δήμου Μαρκοπούλου καθώς και κλιμάκιο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.), με αρνητικά αποτελέσματα.

Βρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα του 22χρονου σε βραχώδες σημείο στην περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα.

Οι έρευνες συνεχίζονται σήμερα από ένα περιπολικό σκάφος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., δύο ιδιωτικά σκάφη, έναν ιδιώτη δύτη, δύο ελικόπτερα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ένα ιδιωτικό Drone. Tυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου».

Πηγή: skai.gr

