Μεγάλη ημέρα σήμερα για την Κέρκυρα καθώς το νησί γιορτάζει τον Πολιούχο της, Άγιο Σπυρίδωνα, στον ομώνυμο ναό του οποίου, στο κέντρο της πόλης, φυλάσσεται το άφθαρτο σκήνωμά μου.

Η τριήμερος πανήγυρις του Αγίου Σπυρίδωνος ξεκίνησε χθες με ιδιαίτερη λαμπρότητα και με τη συμμετοχή πλήθους πιστών από το νησί, αλλά και άλλα μέρη της Ελλάδας.

Την Πέμπτη το πρωί έγινε η έξοδος του ιερού Σκηνώματος του Αγίου από την ασημένια λάρνακά του, ώστε να τοποθετηθεί όρθιο «στη θύρα» του ναού, όπου και θα παραμείνει για 3 ημέρες.

Πηγή φωτογραφίας: corfupress.com

Ανήμερα της εορτής του Αγίου, μετά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, οι φιλαρμονικές του τόπου παρελαύνουν στα καντούνια παιανίζοντας εύθυμα εμβατήρια αλλά και χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Στην Κέρκυρα θα βρεθεί σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο κ. Δένδιας για να παραστεί στη Θεία Λειτουργία.

Τα θαύματα και οι παραδόσεις

Η ιστορία της Κέρκυρας είναι βαθιά συνδεδεμένη με τον Άγιο Σπυρίδωνα.

Οι ντόπιοι λένε ότι ο «Άγιος Σπυρίδωνας πολλές φορές βγαίνει από την εκκλησιά του και γυρίζει για να βοηθήσει εκείνους που τον επικαλούνται. Γι’ αυτό λιώνει τα υποδήματά του, και οι Κερκυραίοι του τ’ αλλάζουν συχνά». (Νικόλαος Πολίτης, "Παραδόσεις").

Άλλα από τα θαύματά του είναι η σωτηρία των κατοίκων από λιμό, η απομάκρυνση των Τούρκων που πολιορκούσαν το νησί το 1716 και η απαλλαγή του νησιού από την επιδημία της πανούκλας το 1629 και 1673.

Οι παλιοί έλεγαν ακόμα ότι από του Αγίου Σπυρίδωνα και μετά η μέρα μεγαλώνει σπυρί-σπυρί.

Άλλοι πιστεύουν ότι ο Άγιος Σπυρίδωνας θεράπευε τα σπυριά (για αυτό και στη γιορτή του οι πιστοί φέρνουν κόλλυβα στην εκκλησία).

Οι Κερκυραίοι λατρεύουν τον πολιούχο τους και γιαυτό τον τιμούν μεγαλοπρεπώς με λιτανείες, πολλές φορές στη διάρκεια του έτους: στις 11 Αυγούστου όπου γιορτάζεται η σωτηρία του νησιού από την πολιορκία των Τούρκων το 1716, στις 12 Δεκεμβρίου που γιορτάζεται η μνήμη του Αγίου, την πρώτη Κυριακή του Νοέμβρη και την Κυριακή των Βαΐων για την απαλλαγή του νησιού από την επιδημία της πανούκλας και το Μεγάλο Σάββατο για τη σωτηρία των κατοίκων από λιμό.

Πώς έφτασε ο Άγιος στην Κέρκυρα

Ο Άγιος Σπυρίδων εκοιμήθη το 348 μ.Χ.

Το λείψανό του κατά τον 7ο αιώνα μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη για να προφυλαχθεί από τις επιδρομές των αλλοθρήσκων Αράβων στην Κύπρο.

Μετά την άλωση της Πόλης το 1453 μεταφέρθηκε για ασφάλεια στην ενετοκρατούμενη Κέρκυρα, η οποία από τότε συνδέεται στενά με τον Άγιο και οι κάτοικοί της επικαλούνται το όνομά του σε κάθε δύσκολη περίσταση.

Σύμφωνα με την παράδοση, το 1489, μετά την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τα λείψανα του Αγίου Σπυρίδωνα και της Αγίας Θεοδώρας μεταφέρθηκαν στην Κέρκυρα από την Κωνσταντινούπολη από τον Έλληνα μοναχό Γεώργιο Καλοχαιρέτη, ο οποίος ήταν επίσης πλούσιος, και παρέμειναν ιδιοκτησία της οικογένειάς του.

Αργότερα, όταν η κόρη του Ασημία παντρεύτηκε έναν από τους γόνους της οικογένειας Βούλγαρη στην Κέρκυρα, της δόθηκε το λείψανο του αγίου ως μέρος της προίκας της.

Στη συνέχεια, τα λείψανα του Αγίου Σπυρίδωνα στεγάστηκαν σε ιδιωτικό ναό της οικογένειας Βούλγαρη. Η εκκλησία του Βούλγαρη βρισκόταν στο προάστιο Σαν Ρόκκο της πόλης της Κέρκυρας αλλά χρειάστηκε να κατεδαφιστεί όταν οι Ενετοί έχτισαν τα εξωτερικά οχυρά της πόλης για να προστατεύσουν την κεντρικό φρούριο μετά την πρώτη μεγάλη πολιορκία της Κέρκυρας από τους Οθωμανούς το 1537.

Στη δεκαετία του 1580, μετά την κατεδάφιση της ιδιωτικής εκκλησίας, τα λείψανα του αγίου μεταφέρθηκαν στη σημερινή τους θέση σε μια νέα εκκλησία που χτίστηκε εντός των οχυρώσεων της πόλης, στην περιοχή Καμπιέλλο της παλιάς πόλης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.