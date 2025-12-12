«Απόβαση» στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ετοιμάζουν σήμερα, Παρασκευή, οι αγρότες από τα μπλόκα της βόρειας Ελλάδας, σκληραίνοντας τη στάση τους. Η κίνηση αυτή των αγροτών θεωρείται το πιο ηχηρό μήνυμα κλιμάκωσης, πριν από τη μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου στη Νίκαια, όπου θα αποφασιστεί η επόμενη φάση του αγώνα.

Δύο πούλμαν με αγρότες και αγροτικά οχήματα από Καστοριά, Γρεβενά και Κοζάνη θα ξεκινήσουν στις 9 το πρωί. Περίπου στις 11.30 θα φτάσουν Μάλγαρα για να κινηθούν με τους υπόλοιπους αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο.

Συνολικά 20 τρακτέρ θα ξεκινήσουν από το μπλόκο των Μαλγάρων μαζί με ιδιωτικά και αγροτικά οχήματα.

Στις 9:30 αγρότες προγραμματίζουν προσυγκέντρωση στο Δερβένι και θα ξεκινήσουν κατά τις 10:30 προς το λιμάνι με ΙΧ.

Στο λιμάνι θα βρεθούν επίσης και αγρότες από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, σύμφωνα με το thestival.

Προς το λιμάνι θα κινηθούν και αγρότες από το μπλόκο της Θεσσαλίας με ΙΧ καθώς και από Ημαθία, Πέλλα και από άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Υπάρχει και κάλεσμα για συγκέντρωση και από εργατικά σωματεία.

Οι αγρότες σκοπεύουν να κινηθούν οργανωμένα και μαζικά, επιχειρώντας να εισέλθουν στην πόλη με αγροτικά μηχανήματα, ενώ στο λιμάνι αναμένονται και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες σε Καρδίτσα - Τρίκαλα - Αύριο η πανελλαδική συνάντηση στη Νίκαια

Εν τω μεταξύ, παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων, ενώ παράλληλα προετοιμάζουν και την παρουσία τους στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας αύριο, Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι.

Αντιπροσωπείες από σωματεία και φορείς των δύο νομών επισκέπτονται καθημερινά τα δύο μπλόκα στη δυτική Θεσσαλία για να εκφράσουν από κοντά τη στήριξη και την αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών. Μέσα από τις καθημερινές συνελεύσεις ενημερώνονται για την πορεία των κινητοποιήσεων αλλά και τα αιτήματα, προτείνουν και συζητούν άλλες μορφές δράσης, δηλώνοντας πως θα συνεχίσουν και θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Στη συνέλευση είναι πιθανό να σχηματιστεί επιτροπή, η οποία θα αναλάβει να εκπροσωπήσει το σύνολο των αγροτών, όποτε και αν οργανωθεί συνάντηση με την κυβέρνηση.

Συνεχίζονται οι συζητήσεις των αγροτών της Κρήτης με την κυβέρνηση

Παράλληλα, χτες, Πέμπτη έγινε και η πρώτη συνάντηση των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κώστα Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, σε εποικοδομητικό κλίμα, αλλά χωρίς «λευκό καπνό».

Ο διάλογος ανάμεσα στους εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης και την κυβέρνηση θα συνεχιστεί σε τεχνικό επίπεδο, σήμερα στις 10 το πρωί, προκειμένου να βρεθεί λύση και σε πιο ειδικά προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του μεταβατικού συστήματος πληρωμών ώστε να μην υπάρξουν αδικίες ιδιαίτερα στους κτηνοτρόφους.

Οι αγρότες παρουσίασαν στην κυβέρνηση τα αιτήματα τους και υπήρξε δέσμευση εκ μέρους των κυρίων Χατζηδάκη και Τσιάρα να εξεταστούν και να αντιμετωπιστούν αρκετά από αυτά.

Από την πλευρά της κυβέρνησης υπογραμμίστηκε ότι ειδικά για την κτηνοτροφία υιοθετήθηκε συμπληρωματική πληρωμή σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες προκειμένου να αρθούν αδικίες του μαθηματικού τύπου κατανομής της επιδότησης σε πραγματικούς παραγωγούς.

Ωστόσο, από την κυβέρνηση εξηγήθηκε στους εκπροσώπους των αγροτών ότι οι όποιες διευθετήσεις γίνουν, δεν μπορούν να υπερβούν τη συμφωνία που έχει υπάρξει ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Διαφορετικά, υπάρχει ο άμεσος κίνδυνος να επιβληθούν νέα πρόστιμα στη χώρα, να διακοπούν οι επιδοτήσεις και τελικά να βγει πολλαπλά ζημιωμένος ο Έλληνας αγρότης.

Συζητήθηκαν επίσης ειδικότερα προβλήματα για την κτηνοτροφία στην Κρήτη και τα νησιά (αυξημένος κόστος παραγωγής, χαμηλότερες τιμές γάλακτος κλπ) και εξετάστηκαν ιδέες για την αντιμετώπιση τους.

Τέλος, συζητήθηκαν τα ζητήματα της γεωργίας και της μελισσοκομίας με έμφαση στην υδατική κρίση, το ψηφιακό δελτίο αποστολής και η δίκαια στήριξη των καλλιεργειών σε θερμοκήπια ως προς την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.

Ή κυβέρνησης δεσμεύθηκε να εξετάσει τόσο αυτά όσο και τα παραπάνω προβλήματα και να τοποθετηθεί οριστικά στο πλαίσιο του συνολικού διαλόγου με τους αγρότες.

Οι Κρητικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι δήλωσαν από την πλευρά τους ότι ο διάλογος συνεχίζεται και ότι αναζητούνται λύσεις για τα προβλήματά τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.