Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στον ανοδικό άξονα Βασ. Κωνσταντίνου - Βασ. Σοφίας - Κηφισίας έως το ύψος της Αγίας Βαρβάρας λόγω τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα με τραυματισμό δικυκλιστή.
Ακινητοποιημένη είναι η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη γέφυρα των Αγίων Αναργύρων, η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Δημοκρατίας προς τον κόμβο Κηφισίας, η άνοδος της λεωφόρου Φυλής στο Καματερό.
Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κατεχάκη, την Κανελλοπούλου, την άνοδο της Συγγρού και τη Βάρης - Κορωπίου.
- Κρήτη: 15 προσαγωγές για παράνομες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Εμπλεκόμενοι λογιστές, δικηγόροι και αγρότες
- Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες: «Απόβαση» στο λιμάνι Θεσσαλονίκης πριν την πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια
- Σήμερα η εισαγγελική αγόρευση στη δευτεροβάθμια δίκη της Χρυσής Αυγής- Συγκέντρωση έξω από το Εφετείο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.