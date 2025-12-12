Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Λογαριασμός
Δείτε αναλυτικά πού σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις στους δρόμους της Αθήνας αυτήν την ώρα

Ηρων

Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στον ανοδικό άξονα Βασ. Κωνσταντίνου - Βασ. Σοφίας - Κηφισίας έως το ύψος της Αγίας Βαρβάρας λόγω τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα με τραυματισμό δικυκλιστή.

Ακινητοποιημένη είναι η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη γέφυρα των Αγίων Αναργύρων, η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Δημοκρατίας προς τον κόμβο Κηφισίας, η άνοδος της λεωφόρου Φυλής στο Καματερό.

Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κατεχάκη, την Κανελλοπούλου, την άνοδο της Συγγρού και τη Βάρης - Κορωπίου.

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΗΡΩΝ - κίνηση
