Κρήτη: 14 προσαγωγές για παράνομες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε. σε περιοχές της Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω ψευδών δηλώσεων.

Μέχρι στιγμής, έχουν προσαχθεί 14 άτομα.

Πηγή: skai.gr

