Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κρήτη: 14 προσαγωγές για παράνομες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ είναι σε εξέλιξη από το πρωί για παράνομες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω ψευδών δηλώσεων

Αστυνομία

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε. σε περιοχές της Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω ψευδών δηλώσεων.

Μέχρι στιγμής, έχουν προσαχθεί 14 άτομα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρήτη ΟΠΕΚΕΠΕ Αστυνομία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark