Την παρέμβαση εισαγγελέα προκάλεσε δημοσίευμα για τις άθλιες συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης δεκάδων περιθαλπόμενων στο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης «Άγιος Δημήτριος» - το Κέντρο που τον Νοέμβριο του 2021 είχε χάσει τη ζωή του ένας 21 ετών περιθαλπόμενος, που φέρεται να έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από νοσηλευτή.

Σύμφωνα με το επίμαχο ρεπορτάζ «δεκάδες τρόφιμοι ζουν σε άθλιες συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης μέσα σε μουχλιασμένα κτίρια, δεμένοι με ιμάντες ή κλειδωμένοι σε κλουβιά! Πολλοί από αυτούς είναι γυμνοί και σκελετωμένοι από την αφαγία, με τη διοίκηση και το προσωπικό να ανέχονται και να υποθάλπουν αυτήν την κατάσταση εδώ και χρόνια»

Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Στυλιανή Γιαϊλόγλου, παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί, εάν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες.

Κατά πληροφορίες, τα διερευνώμενα αδικήματα είναι:

της έκθεσης (κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση),

(κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση), της παράνομης βίας κατά ανηλίκων και αδύναμων προσώπων (κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση) και

(κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση) και της παράβασης υγειονομικού κανονισμού.

Σύμφωνα με την έγγραφη παραγγελία προς το ΤΑ Πυλαίας, στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας θα εξεταστούν οι συνθήκες διαβίωσης των περιθαλπόμενων και προς αυτή την κατεύθυνση θα κληθούν να καταθέσουν γονείς, κηδεμόνες και δικαστικοί συμπαραστάτες τους.

Κατά την ίδια παραγγελία, ζητείται να διεξαχθεί υγειονομικός έλεγχος από αρμόδια επιτροπή στις εγκαταστάσεις της δομής, όπως επίσης να επισυναφθούν στη δικογραφία φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στο σχετικό δημοσίευμα.

Τι απαντά το υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Με αφορμή τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας εξέδωσε Δελτίο Τύπου στο οποίο αναφέρει:

«-Στο Παράρτημα του Κέντρου «Άγιος Δημήτριος» (ΠΑΑΠΑΘ) περιθάλπονται και φροντίζονται με αγάπη και σεβασμό, συνολικά 78 άτομα ηλικίας 8 έως 62 ετών, 7 εκ των οποίων είναι ανήλικα παιδιά.

– Σε όλους τους περιθαλπόμενους παρέχεται καθημερινά φαγητό που παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις του Παραρτήματος Χ.Π.Θ. «Άγιος Παντελεήμων», σύμφωνα με διατροφολόγιο που έχει συνταχθεί μετά από συνεργασία του Υπεύθυνου σίτισης και του ιατρού. Είναι απολύτως ψευδές ότι υπάρχει περιθαλπόμενος στο Κέντρο, ο οποίος υποσιτίζεται.

– Η φωτογραφία του ανήλικου παιδιού που φιλοξενεί στο πρωτοσέλιδο της η εφημερίδα αφενός δεν είναι πρόσφατη, αλλά κυρίως το απεικονίζει έπειτα από τη νοσηλεία για ένα μήνα στο νοσοκομείο λόγω προβλήματος στη νηστιδοστομία (μέθοδος παρεντερικής διατροφής) που προκάλεσε μεγάλη απώλεια βάρους.

Το παιδί αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας το οποίο επιβάλλει η σίτισή του να πραγματοποιείται παρεντερικά με υπερθερμιδικά ειδικά γάλατα, τα οποία ανελλιπώς προμηθεύεται ο φορέας με ειδική σύμβαση. Σταδιακά μετά το εξιτήριο, η κλινική του εικόνα αποκαταστάθηκε πλήρως. Το επίπεδο της φροντίδας του παιδιού, πιστοποιεί δήλωση της μητέρας που είναι στη διάθεση σας, με την οποία εκφράζει και τη λύπη της για την εργαλειοποίηση του παιδιού της.

Η δημοσίευση γυμνών φωτογραφιών και ειδικά Ατόμων με Αναπηρία, προσβάλλει βάναυσα την αξιοπρέπεια τους. Καλούμε και παρακαλούμε κάθε υπεύθυνο, να μην θυσιάζει τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των συνανθρώπων μας, στο βωμό της δημιουργίας ψευδών και παραπλανητικών εντυπώσεων.

– Σχετικά με το τραγικό γεγονός του θανάτου περιθαλπόμενου τον Νοέμβριο 2021, η εκδίκαση της υπόθεσης είναι σε εξέλιξη και αναμένεται η απόφαση της Δικαιοσύνης, συνεπώς δεν θα ήταν σωστό να αναφερθεί οτιδήποτε άλλο.

Πάντως, δεν είναι αλήθεια ότι έχει υπάρξει άλλο ανάλογο περιστατικό και διευκρινίζεται ότι ο περιθαλπόμενος που κατέληξε τον Ιανουάριο του 2022 αντιμετώπιζε άλλης φύσεως προβλήματα και ουδέποτε καταγγέλθηκε από κανέναν ότι είχε επεισόδιο με εργαζόμενο. Τόσο ευαίσθητα θέματα, θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται με πολύ μεγαλύτερη προσοχή.

– Δεν είναι αλήθεια ότι υπάρχουν περιθαλπόμενοι καθηλωμένοι με χρήση μηχανικών μέτρων όπως ιμάντες, πλην ενός για τον οποίο πραγματοποιείται προσωρινή καθήλωση με εντολή ιατρού και για λόγους ασφάλειας του ιδίου, γεγονός για το οποίο είναι ενήμερο και σύμφωνο το οικογενειακό του περιβάλλον. Η φωτογραφία του ιμάντα με λουκέτο δεν προέρχεται από τον δικό μας φορέα.

– Επιπλέον, δεν υπάρχουν άνθρωποι που καθηλώνονται σε αμαξίδια.

– Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν από την έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που πραγματοποιήθηκε από ομάδα ιατρών το 2022, κατά την οποία εξετάστηκαν 24 περιθαλπόμενοι στο σύνολο για τους οποίους δεν προέκυψαν ευρήματα παραμέλησης αλλά αντίθετα η υγιεινή τους, η υγιεινή των χώρων διαβίωσης τους, η διατροφή τους, η ένδυση τους και η ασφάλεια των χώρων διαβίωσης τους ανταποκρινόταν πλήρως τρόπο στις συνθήκες περίθαλψης που χρειάζονται.

– Η αποκομμένη πληροφορία που μεταφέρεται στο δημοσίευμα, μέσα από φωτογραφίες της λογοδοσίας, σχετικά με δήθεν αμέλεια φροντίδας είναι παραπλανητική. Οι προβλεπόμενες ενέργειες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας πραγματοποιήθηκαν επαρκώς από την επόμενη βάρδια που ανέλαβε στις 14:20 μ.μ. Γενικότερα, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε ποτέ να μην μένουν διαμερίσματα χωρίς φροντίδα και επίβλεψη.

– Όσο για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΠΑΑΠΑΘ «Άγιος Δημήτριος», η διοίκηση προσπαθεί με κάθε μέσο που διαθέτει να βελτιώσει την κατάστασή τους, δεδομένου ότι είναι παλιές και χρήζουν πολλαπλών συντηρήσεων. Έχει ζητηθεί και εγκριθεί η επιχορήγηση από το Υπουργείο για τη διαμόρφωση 2 χώρων, ύψους 60.000€.

– Η περαιτέρω ενίσχυση του προσωπικού αποτελεί προτεραιότητα μας και βρισκόμαστε σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο το οποίο ανταποκρίνεται σε κάθε ανάγκη και είμαστε σίγουροι ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.

Στο παράρτημα του «Αγίου Δημητρίου» σήμερα απασχολούνται με διάφορες μορφές εργασίας, 8 ιατροί (2 παθολόγοι, 1 ορθοπεδικός, 1 νευρολόγος, 1 οδοντίατρος, 1 ψυχίατρος, 1 παιδίατρος), οι οποίοι είναι πλήρως ενήμεροι και παρακολουθούν εβδομαδιαίως τους περιθαλπόμενους και τηρείται βιβλίο παρουσίας ιατρών. Επίσης, ανανεώθηκαν οι συμβάσεις του προσωπικού Covid έως 31.12.2024.

– Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ενέκρινε για τις ανάγκες του Φορέα επιχορήγηση ύψους περίπου 4.360.000 για το έτος 2024 και 5.000.000 για το έτος 2025, ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήταν 2.681.000 το 2023 και 1.560.000 το 2022. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η επιχορήγηση έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας κατανοώντας τις ανάγκες του φορέα.

Δεν λέμε πως όλα είναι τέλεια, ούτε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Όμως, εργαζόμενοι και διοίκηση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας και των δομών του, καταβάλουμε καθημερινά υπερπροσπάθεια για να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα σε συνανθρώπους μας που την έχουν ανάγκη».

Ερευνα της ΕΑΔ μετά τον θάνατο νεαρού περιθαλπόμενου το 2021

Για το συγκεκριμένο Κέντρο είχε διαταχθεί έρευνα προ τριετίας από κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) και συγκεκριμένα μετά τον θάνατο ενός περιθαλπόμενου, 21 ετών, τον Νοέμβριο του 2021, που φέρεται να έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από νοσηλευτή.

Από την έρευνα της Αρχής διαπιστώθηκαν παραλείψεις και παρατυπίες στη λειτουργία του, με συνέπεια να ζητηθεί (και να γίνει δεκτή), η παραίτηση του συνόλου των μελών της τότε διοίκησης.

Η έκθεση ελέγχου που συνέταξε η ΕΑΔ και περιλαμβάνει, επιπλέον, περιστατικά τραυματισμού του 21 ετών τρόφιμου προ του θανάτου του (σε βάθος τριετίας), είχε διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Αξιολογώντας ποινικά τα ευρήματα της έκθεσης, η εισαγγελική Αρχή αποφάσισε να παραπέμψει σε δίκη, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, συνολικά 18 στελέχη και εργαζόμενους του Κέντρου (η δίκη προσδιορίστηκε για τον προσεχή Φεβρουάριο, μετά από συνεχείς αναβολές).

Για τον θάνατο του νεαρού περιθαλπόμενου κατέστη κατηγορούμενος ο νοσηλευτής, σήμερα 57 ετών, που δικάζεται αυτές τις μέρες στο Μικτό Δικαστήριο Κατερίνης για θανατηφόρα σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου. Η δίκη ξεκίνησε με εξέταση μαρτύρων και θα συνεχιστεί τη Δευτέρα, 21/10.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.