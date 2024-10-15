Λογαριασμός
Πανυγειονομική απεργία την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου

Βασικό αίτημα μεταξύ άλλων είναι ο διπλασιασμό των απολαβών των νοσοκομειακών γιατρών με 20% αύξηση του βασικού μισθού άμεσα για όλες τις βαθμίδες

Νοσοκομείο

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ συμμετέχει στη 24ωρη Πανυγειονομική απεργία την Πέμπτη 17/10/24 και καλεί όλους τους συνάδελφους να πάρουν μέρος στη συγκέντρωση στις 09:30 στο υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ τα αιτήματα είναι τα εξής:

«Απαιτούμε:

  • Διπλασιασμό των απολαβών των νοσοκομειακών γιατρών: 20% αύξηση του βασικού μισθού και διπλασιασμός του ωρομισθίου της εφημερίας άμεσα για όλες τις βαθμίδες.
  • Επαναφορά 13ου, 14ου μισθού. Οι πρόσθετες (υπεράριθμες) εφημερίες να μη φορολογούνται.
  • Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.• Μαζικές μόνιμες προσλήψεις γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
  • Ανοικτή προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων μέχρι την κάλυψή τους.
  • Μονιμοποίηση όλων των επικουρικών χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
  • Αποκλειστική και επαρκής χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό του δημόσιου συστήματος υγείας. Δωρεάν υγεία για όλους.
  • Καμία υπέρβαση του 48ωρου.
  • Καμία μετακίνηση γιατρού.
  • Να ανοίξουν όλα τα νοσοκομεία που έκλεισαν και λειτουργούσαν με πλήρη στελέχωση (Λοιμωδών, Πολυκλινική).
  • Σύστημα ΠΦΥ πλήρως στελεχωμένο και εξοπλισμένο με 24ωρη λειτουργία για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πληθυσμού.»
