Πανυγειονομική απεργία την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ συμμετέχει στη 24ωρη Πανυγειονομική απεργία την Πέμπτη 17/10/24 και καλεί όλους τους συνάδελφους να πάρουν μέρος στη συγκέντρωση στις 09:30 στο υπουργείο Υγείας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ τα αιτήματα είναι τα εξής:
«Απαιτούμε:
- Διπλασιασμό των απολαβών των νοσοκομειακών γιατρών: 20% αύξηση του βασικού μισθού και διπλασιασμός του ωρομισθίου της εφημερίας άμεσα για όλες τις βαθμίδες.
- Επαναφορά 13ου, 14ου μισθού. Οι πρόσθετες (υπεράριθμες) εφημερίες να μη φορολογούνται.
- Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.• Μαζικές μόνιμες προσλήψεις γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
- Ανοικτή προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων μέχρι την κάλυψή τους.
- Μονιμοποίηση όλων των επικουρικών χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
- Αποκλειστική και επαρκής χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό του δημόσιου συστήματος υγείας. Δωρεάν υγεία για όλους.
- Καμία υπέρβαση του 48ωρου.
- Καμία μετακίνηση γιατρού.
- Να ανοίξουν όλα τα νοσοκομεία που έκλεισαν και λειτουργούσαν με πλήρη στελέχωση (Λοιμωδών, Πολυκλινική).
- Σύστημα ΠΦΥ πλήρως στελεχωμένο και εξοπλισμένο με 24ωρη λειτουργία για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πληθυσμού.»
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.