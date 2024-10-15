Πανυγειονομική απεργία την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ συμμετέχει στη 24ωρη Πανυγειονομική απεργία την Πέμπτη 17/10/24 και καλεί όλους τους συνάδελφους να πάρουν μέρος στη συγκέντρωση στις 09:30 στο υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ τα αιτήματα είναι τα εξής:

«Απαιτούμε:

Διπλασιασμό των απολαβών των νοσοκομειακών γιατρών: 20% αύξηση του βασικού μισθού και διπλασιασμός του ωρομισθίου της εφημερίας άμεσα για όλες τις βαθμίδες.

Επαναφορά 13ου, 14ου μισθού. Οι πρόσθετες (υπεράριθμες) εφημερίες να μη φορολογούνται.

Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.• Μαζικές μόνιμες προσλήψεις γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Ανοικτή προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων μέχρι την κάλυψή τους.

Μονιμοποίηση όλων των επικουρικών χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Αποκλειστική και επαρκής χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό του δημόσιου συστήματος υγείας. Δωρεάν υγεία για όλους.

Καμία υπέρβαση του 48ωρου.

Καμία μετακίνηση γιατρού.

Να ανοίξουν όλα τα νοσοκομεία που έκλεισαν και λειτουργούσαν με πλήρη στελέχωση (Λοιμωδών, Πολυκλινική).

Σύστημα ΠΦΥ πλήρως στελεχωμένο και εξοπλισμένο με 24ωρη λειτουργία για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πληθυσμού.»

Πηγή: skai.gr

