Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοκκινόβραχος Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 4ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοκκινόβραχος Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 4ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 15, 2024

Πηγή: skai.gr

