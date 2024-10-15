Λογαριασμός
Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Φθιώτιδα - Σηκώθηκαν αεροσκάφη και ελικόπτερο

Στην περιοχή Κοκκινόβραχος - Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 4ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Canadair

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοκκινόβραχος Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 4ης  ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

