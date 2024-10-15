Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοκκινόβραχος Φθιώτιδας.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 4ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοκκινόβραχος Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 4ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 15, 2024
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.