Στη διάσωση 77 μεταναστών και τη σύλληψη των 4 διακινητών τους προχώρησαν οι ελληνικές αρχές στην Καλαμάτα.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Κυριακής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Καλαμάτας ότι το φορτηγό πλοίο «SC1» σημαίας Παναμά είχε προβεί στη διάσωση 81 αλλοδαπών (48 άνδρες, 12 γυναίκες και 21 ανήλικοι) στη θαλάσσια περιοχή 95 ν.μ. νοτιοδυτικά της Πύλου.

Το πλοίο αγκυροβόλησε στη ράδα της Καλαμάτας και με τη συνδρομή οι αλλοδαποί αποβιβάστηκαν στη στεριά. Ένας εκ των διασωθέντων διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Καλαμάτας, καθώς είχε υποστεί κάταγμα κάτω άκρου.

Οπως είπαν στις ελληνικές αρχές, οι άνθρωποι είχαν ξεκινήσει με σκάφος τα ξημερώματα τις 9ης Οκτωβρίου από τα τουρκικά παράλια, κοντά στην πόλη Φετιγιέ,με προορισμό την Ιταλία. Μάλιστα πλήρωσαν για την μεταφορά τους περίπου 8.500 δολάρια έκαστος ενώ δεν είχε αποκλειστεί το ενδεχόμενο της τελικής κατάληξής τους στην Ελλάδα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας που διενεργεί την προανάκριση, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) συνελήφθησαν τέσσερις άντρες εκ των ανωτέρω για «Παράνομη είσοδο στη χώρα», «Παράνομη διακίνηση αλλοδαπών» κατά παράβαση του Ν. 3386/05 και του Ν. 4251/2014 όπως ισχύουν καθώς και των άρθρων 187 «Εγκληματική οργάνωση» και του άρθρου 306 του Π.Κ. «Έκθεση ζωής σε κίνδυνο».

Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων σε συνεργασία με την Λιμενική Αρχή Καλαμάτας διερευνά την ενδεχόμενη επέκταση της δράσης των μελών της υπόψη εγκληματικής οργάνωσης, όπως επίσης και την συνεργασία τους με έτερα μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες.



