Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στη Ρόδο από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων για υπόθεση που φέρει χαρακτηριστικά προειδοποιητικού χτυπήματος χωρίς τραυματισμούς με ενδείξεις στόχευσης σε μπαλκονόπορτες και ένα μαύρο στεφάνι στην είσοδο ως προειδοποιητικό μήνυμα.

Όπως αναφέρει η dimokratiki, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης βρίσκεται σε εξέλιξη συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση για την εξιχνίαση σοβαρού περιστατικού πυροβολισμών στην οικία γνωστού ιδιοκτήτη εστιατορίων και καφέ bar. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «δημοκρατικής» άγνωστοι έριξαν δεκατέσσερις βολές με πιστόλι προς το σπίτι χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Οι σφαίρες χτύπησαν μπαλκονόπορτα σαλονιού και μπαλκονόπορτα κουζίνας ενώ οι δράστες άφησαν ένα μαύρο στεφάνι στην κεντρική είσοδο ως μήνυμα. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία παραπέμπουν σε ενέργεια προειδοποιητικού χαρακτήρα με τις αρχές να εξετάζουν προσεκτικά κάθε ενδεχόμενο.

Το περιστατικό και η άμεση ανταπόκριση

Το συμβάν σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε αστική γειτονιά της πόλης σε ώρα περιορισμένης κίνησης. Οι δράστες πυροβόλησαν κατ’ επανάληψη προς την πρόσοψη και τις μπαλκονόπορτες μεζονέτας και απομακρύνθηκαν πριν υπάρξει δυνατότητα άμεσης αντίδρασης από περίοικους. Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ομάδες ασφάλειας και ειδικοί της σήμανσης. Η περιοχή τέθηκε υπό διακριτικό αποκλεισμό για την περισυλλογή πειστηρίων και την ακριβή αποτύπωση της σκηνής με έμφαση στα σημεία πρόσκρουσης στις μπαλκονόπορτες και στο αντικείμενο που τοποθετήθηκε στην είσοδο.

Τα πρώτα ευρήματα από τον τόπο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «δημοκρατικής» οι δεκατέσσερις βολές κατέληξαν κυρίως σε δύο σημεία. Οι κάλυκες περισυνελέγησαν από τον αύλειο χώρο και τον πεζόδρομο ενώ επιπλέον τεκμήριο θεωρείται το μαύρο στεφάνι που βρέθηκε τοποθετημένο στην κεντρική είσοδο της μεζονέτας με τρόπο που να είναι άμεσα ορατό. Το συγκεκριμένο αντικείμενο αξιολογείται ως σαφές μήνυμα εκφοβισμού και εντάσσεται στα στοιχεία σημειολογίας της επίθεσης.

Ο στόχος είναι επιχειρηματίας της διασκέδασης με δραστηριότητα σε νυχτερινά κέντρα. Οι αρχές εξετάζουν επαγγελματικές διασυνδέσεις και ενδεχόμενες εμπορικές ή προσωπικές αντιπαραθέσεις που θα μπορούσαν να συνδέονται με απόπειρα εκφοβισμού.

