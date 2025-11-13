Diamond 62 MPP: Ο νέος «πολλαπλασιαστής ισχύος» του Πυροσβεστικού Σώματος

Την έναρξη μιας νέας εποχής στην αντιπυρική θωράκιση της χώρας σηματοδοτεί η παραλαβή, σήμερα, από το Πυροσβεστικό Σώμα των τριών πρώτων ιδιόκτητων πυροσβεστικών αεροσκαφών επιτήρησης και αναγνώρισης τύπου ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance).

Τα τρία Diamond 62 MPP, χάρη στις επιχειρησιακές δυνατότητές τους, αναβαθμίζουν ουσιαστικά την ικανότητα του Πυροσβεστικού Σώματος για εναέρια επιτήρηση, πρόληψη και παρακολούθηση των πυρκαγιών.

Όπως επεσήμανε μάλιστα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, η αναβάθμιση αυτή συνοδεύεται από σημαντικό δημοσιονομικό όφελος, «καθώς τα αεροσκάφη αυτά καταναλώνουν σημαντικά λιγότερα καύσιμα, απαιτούν μικρότερο προσωπικό υποστήριξης, χαμηλότερο κόστος συντήρησης και παρέχουν πολλαπλάσιες ώρες πτήσης στον ίδιο οικονομικό προϋπολογισμό. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι η Πολιτική Προστασία μπορεί να πετάει πιο συχνά, να επιτηρεί μεγαλύτερες εκτάσεις, να ανταποκρίνεται ταχύτερα σε κάθε συμβάν, χωρίς να αυξάνει τις δαπάνες της».

Τα αεροσκάφη ISR, αυστριακής κατασκευής της Diamond Aircraft, είναι εξοπλισμένα με ηλεκτροπτικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας και μέσω των οπτικών, θερμικών και υπέρυθρων αισθητήρων τους δύνανται να επιχειρούν ως Εναέρια Κέντρα Επιχειρήσεων, Παρακολούθησης και Καταγραφής δεδομένων ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) συνδράμοντας σε επιχειρήσεις όπως επιτήρηση δασικών περιοχών, επιτήρησης των συνόρων της χώρας και επιχειρήσεις έρευνας-διάσωσης.

Τα σύγχρονα αυτά συστήματα σε συνδυασμό με τη μεγάλη πτητική εμβέλειά τους, που μπορεί να υπερβεί τα 1.500 χιλιόμετρα, και την εξαιρετική εργονομία τους, που επιτρέπει πτήση επί επτά και πλέον ώρες με μικρή κατανάλωση καυσίμου, δίνουν στα Diamond 62 MPP τη δυνατότητα να δρουν ως επιχειρησιακοί «εγκέφαλοι» για τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, παραμένοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα στο πεδίο.

Τα Diamond 62 MPP χαρακτηρίζονται ως πολλαπλασιαστής ισχύος, καθώς θα αξιοποιούνται για επιτήρηση δασών, πρόληψη πυρκαγιών, παρακολούθηση πλημμυρικών ή σεισμικών φαινομένων, έρευνα και διάσωση, αλλά και για εκτίμηση ζημιών και συντονισμό επιχειρήσεων σε φυσικές καταστροφές.

Παράλληλα, θα μπορούν να συμβάλλουν στην επιτήρηση των συνόρων ή να υποστηρίζουν αποστολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα των εθνικών μηχανισμών ασφάλειας και προστασίας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.