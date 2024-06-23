Ιπποφαές: Η υπερτροφή που έδινε ο Μέγας Αλέξανδρος στον Βουκεφάλα

Με την κλιματική κρίση να γίνεται ολοένα και πιο εμφανής στις παραδοσιακές καλλιέργειες της χώρας μας, πολλές είναι αυτές που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν και να προσαρμοστούν στα νέα αυτά δεδομένα.

Ωστόσο, μια δενδρώδης καλλιέργεια που ευδοκιμεί στη χώρα μας από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όχι μόνο δεν δείχνει να μην την «ενοχλούν» αυτές οι καιρικές συνθήκες αλλά δείχνει να της «ταιριάζει» απόλυτα.

Ο λόγος για το ιπποφαές, μια δενδρώδης καλλιέργεια η οποία έχει γίνει γνωστή παγκοσμίως από το Μέγα Αλέξανδρο ο οποίος τάιζε με αυτό το άλογό του, τον Βουκεφάλα όπως και εκείνα του ιππικού του, κατά τη διάρκεια της πολυετούς εκστρατείας προς Ανατολάς.

«Είναι μια καλλιέργεια που μπορεί να συγκαταλέγεται στις πιο προσοδοφόρες της Ευρώπης. Οι εδαφολογικές συνθήκες στην Ελλάδα έχουν προσαρμόσει αυτές τις ποικιλίες σε απόδοση, κερδοφορία αλλά και ποιότητα» ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γενικός Διευθυντής της Ιπποφαές Ελλάς, Νίκος Δούκας.

Στη χώρα μας καλλιεργείται ποικιλία η οποία συναντάται μόνο στη Σιβηρία και έχει προσαρμοστεί πλήρως στο ελληνικό κλίμα. Τα θετικά σύμφωνα με τον κ. Δούκα είναι ότι «δεν έχουν αγκάθια» αλλά και ότι ο καρπός «δεν είναι "κολλημένος" επάνω στο κλαδί», κάτι που βοηθάει σε ό,τι έχει να κάνει με τη ευκολία στην συλλογή του.

Μάλιστα, ως προς αυτό μια αμερικανική εταιρία έχει δημιουργήσει μηχανή συλλογής, κάτι που έχει βοηθήσει να μειωθεί κατακόρυφα το κόστος παραγωγής.

Ελκυστική η καλλιέργεια στην Ελλάδα

Για τους παραγωγούς η καλλιέργεια ιπποφαούς αποτελεί μια από τις πιο προσοδοφόρες. Ειδικά για τους Έλληνες καλλιεργητές, η τιμή πώλησης είναι άκρως ανταγωνιστική.

Στην Κίνα, όπου καλλιεργούνται τεράστιες εκτάσεις που φτάνουν μέχρι και τα 25 εκατομμύρια στρέμματα, η τιμή πώλησης είναι 2 ευρώ το κιλό. Στη χώρα μας την ίδια στιγμή αγγίζει τα 2,5 ευρώ το κιλό και αν σε αυτά προστεθούν το ιδιαίτερα χαμηλό κόστος παραγωγής, τότε τα κέρδη για τον Έλληνα παραγωγό είναι πολλαπλάσια.

Αυτό αποτελεί και έναν από τους κύριους λόγος ελκυστικότητας της καλλιέργειας. «Πολλοί είναι εκείνοι που επιθυμούν να "στραφούν" στο ιπποφαές, ειδικά στη περιοχή της Θεσσαλίας όπου έγιναν οι μεγάλες καταστροφές» επισημαίνει ο κ. Δούκας.

Ελληνικά τα πιο γλυκά ιπποφαές παγκοσμίως

Στη χώρα μας όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Δούκας καλλιεργείται ο πιο εύγευστος και γλυκός καρπός ιπποφαές παγκοσμίως. Σε αυτό θα πρέπει να προστεθεί και το τριπλάσιο μέγεθος του καρπού. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την καλύτερη τιμή παραγωγού.

Όμως, για να φτάσει η καλλιέργεια να αποδώσει, χρειάζεται υπομονή μιας και μετά το 3ο έτος ξεκινάει η παραγωγή του η οποία βρίσκεται σε πλήρης ανάπτυξη κατά το 5ο - 6ο έτος, με τη μέση απόδοση να ανέρχεται σε 1,5 τόνο ανά στρέμμα.

Οι κύριες καλλιεργητικές περιοχές στη χώρα μας είναι η Θεσσαλία και η Μακεδονία. Οι πλημμύρες που έπληξαν τη Θεσσαλία είχαν ως αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς τα 300-400 στρέμματα που ήταν φυτεμένα στην περιοχή. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα, πριν τη θεομηνία «Ντάνιελ» οι εκτάσεις που ήταν φυτεμένες με ιπποφαές ανερχόταν περίπου στα 800 στρέμματα.

«Οπότε η βασική μας παραγωγή βρίσκεται πλέον στη Μακεδονία» σημειώνει ο κ. Δούκας, με την παραγωγή να φτάνει περί τους 150 τόνους.

Στη συνέχεια, η παραγωγή αγοράζεται από εταιρία η οποία με τη σειρά της κατασκευάζει τον πρώτο 100% φυσικό χυμό παγκοσμίως από ιπποφαές.

Τέλος, η μη προσθήκη ζάχαρης τον έχει καταστήσει ελκυστικό για αγορές του εξωτερικού, όπως της Ιταλίας και των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

