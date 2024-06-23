Σε τροχαίο δυστύχημα έχασε τη ζωή του την Κυριακή ο πρώην ποδοσφαιριστής του Λεβαδειακού, ο 26χρονος Στάθης Χατζηλάμπρος

Ο 26χρονος, είχε παίξει μεταξύ άλλων σε ΠΑΟ Ρουφ και Πανελευσινιακό ενώ το τελευταίο εξάμηνο αγωνιζόταν στη Γ’ Εθνική και τον Ελλοπιακό. Την είδε του θανάτου του νεαρού άνδρα έκανε γνωστή η ομάδα του Ελλοπιακού:

«Η πιο συννεφιασμένη Κυριακή

Δεν υπάρχει ούτε συλλαβή να βγει από τα στόματα μας

ΣΟΚ

ΤΡΑΓΩΔΙΑ

ΣΥΝΤΡΙΒΗ

Δυστυχώς, είχε δίκιο ο σπίκερ. Δεν μπορούσε να σε προλάβει κανένας.

Δεν πρόλαβε να χαρεί την ανακοίνωση μας ότι σε λίγο καιρό θα βρίσκεται αρχηγός στο νέο μας στόχο που έχουμε σχεδιάσει.

Έφυγε με δυνατό σπριντ ο άρχοντας, το παιδί όλων μας

Στην ενδεκάδα των αγγέλων από σήμερα ο Στάθης Χατζηλάμπρος».

Ανακοίνωση για τον θάνατο του 26χρονου ποδοσφαιριστή εξέδωσε και η ΠΑΕ Λεβαδειακός:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εκφράζει συγκλονισμένη τη βαθιά οδύνη της για τον χαμό του Στάθη Χατζηλάμπρου.

Ο Στάθης ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της ομάδας μας και μάλιστα διετέλεσε αρχηγός τόσο στην Κ17, όσο και στην Κ19 του Λεβαδειακού.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ Στάθη!

Καλό σου ταξίδι…»

Πηγή: skai.gr

