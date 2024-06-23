Run Greece Πειραιάς 2024: Με τη συμμετοχή 2.000 αθλητών ο αγώνας δρόμου

Περισσότεροι από 2.000 αθλητές όλων των ηλικιών συμμετείχαν, χθες το βράδυ, στο Run Greece Πειραιάς 2024, έναν από τους σημαντικότερους αθλητικούς θεσμούς της χώρας, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην πόλη μας. Οι κεντρικοί δρόμοι του Πειραιά κατακλύστηκαν από φίλους του αθλητισμού και από λάτρεις των αγώνων δρόμου.

Το μεγάλο αυτό αθλητικό γεγονός, οργανώθηκε από το ΣΕΓΑΣ σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, τον Δήμο Πειραιά και τον ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Πειραιά & Νοτιοδυτικής Αττικής.

Στο Run Greece Πειραιάς 2024, την εκκίνηση έδωσαν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, η Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Νίκος Γέμελος και ο Πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Πειραιά Θεόδωρος Βόσσος.

Το Run Greece Πειραιάς 2024, ο πρώτος εφετινός βραδινός αγώνας της σειράς Run Greece, είχε αφετηρία και τερματισμό τον Τινάνειο Κήπο με διαδρομές των 10 χλμ., των 5 χλμ. , καθώς και παιδικού αγώνα, με αφετηρία την πλατεία Τερψιθέας.

Η διαδρομή που ακολούθησαν οι δρομείς ήταν Βασ. Γεωργίου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Χατζηκυριάκου, Θουκιδίδου, Θεοτόκη, Φρεαττύδος, Ζαννή, Χαρ. Τρικούπη, Πολυτεχνείου, Β΄ Μεραρχίας, Λαμπράκη και κατάληξη στη Βασ. Γεωργίου.

Μάλιστα, στον αγώνα συμμετείχαν αιρετοί του Δήμου Πειραιά, η σύζυγος του Δημάρχου, Βάλια Κυριαζή – Μώραλη και η κόρη τους Γιολάντα.

Κατά τη διάρκεια των απονομών, ο κ. Μώραλης απένειμε μετάλλια στον πρώτο νικητή του Run Greece Πειραιάς 2024, στα 10 χλμ Γιώργο Μίνο και στην πρώτη νικήτρια στα 5 χλμ Άννα Μαρία Μαντά.

Επιπλέον, ο κ. Γέμελος απένειμε μετάλλια στη δεύτερη νικήτρια στα 10 χλμ Μαρία Ροβίθη και στην τρίτη νικήτρια στα 5 χλμ. Φιλιώ Καπέτη.

Την εκκίνηση του αγώνα «έντυσε» με τις μελωδίες της η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Πειραιά.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:

«Περισσότεροι από 2.000 δρομείς κάθε ηλικίας, κατέκλυσαν χθες τους δρόμους του Πειραιά, στο Run Greece μια σημαντική διοργάνωση του ΣΕΓΑΣ, η οποία έγινε για πρώτη φορά στην Αττική. Μια πολύ ωραία εκδήλωση με τρεις διαδρομές, 10 χλμ, 5 χλμ και τον παιδικό αγώνα και με πολύ κόσμο. Καμάρωσα και εγώ την κόρη μου Γιολάντα που συμμετείχε στον αγώνα και τη σύζυγό μου Βάλια στη διαδρομή των 5 χλμ. Θερμά συγχαρητήρια στους νικητές και σε όλους όσοι συμμετείχαν. Επιθυμία μας ως Δημοτική Αρχή είναι το Run Greece να αποτελέσει θεσμό για την πόλη μας. Ευχαριστώ τον ΣΕΓΑΣ και βέβαια την Πρόεδρο, κυρία Σοφία Σακοράφα για την πολύ καλή μας συνεργασία, τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αθλητισμού Νίκο Γέμελο και όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης. Ο Πειραιάς τα τελευταία δέκα χρόνια αποτελεί επίκεντρο αθλητικών εκδηλώσεων και στην κατεύθυνση αυτή θα συνεχίσουμε να διοργανώνουμε με επιτυχία κορυφαία αθλητικά events».

Η Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα, σε δήλωσή της, επεσήμανε:

«Πρόκειται για μια εξαιρετική διοργάνωση και χαιρόμαστε πάρα πολύ που ο αγώνας γίνεται στην πόλη του Πειραιά. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε νυχτερινό αγώνα στον Πειραιά και αυτό μάς δίνει τη δυνατότητα να δούμε τα αποτελέσματα και να σχεδιάσουμε ακόμη καλύτερα τα Run Greece σε όλη την Ελλάδα. Η Ομοσπονδία έχει μια εξωστρέφεια, για αυτό εφέτος έχουμε επιλέξει διαφορετικές πόλεις σε όλη τη χώρα».

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Νίκος Γέμελος, σε δήλωσή του, υπογράμμισε:

«Είναι μια πολύ όμορφη ημέρα για τον Πειραιά. Βλέπουμε την πόλη να είναι «πλημμυρισμένη» από μικρούς και μεγάλους που απολαμβάνουν τις διαδρομές του Run Greece και χαιρόμαστε γι΄ αυτό. Ο δρόμος είναι πλέον ανοιχτός για όλα τα δρομικά. Το δρομικό κίνημα «ανεβαίνει» και εμείς ως δήμος θα βρισκόμαστε πάντα δίπλα του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.