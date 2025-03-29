Πρόεδρος ΕΟΔΑΣΑΑΜ στον ΣΚΑΪ: Από τον Δημόκριτο η πιστοποίηση για το εύφλεκτο υλικό

Στον Δημόκριτο έχει απευθυνθεί ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ για να πιστοποιηθεί πώς δημιουργήθηκε η πυρόσφαιρα από την μοιραία σύγκρουση της εμπορικής αμαξοστοιχίας με την επιβατική στα Τέμπη, με τον πρόεδρο του Οργανισμού να τονίζει στον ΣΚΑΪ πως «δεν θα σταματήσουμε εκεί», «θα πάμε όπου χρειαστεί και στο εξωτερικό» για να «βρούμε την αλήθεια».

Αρχικά, ο κ. Χρήστος Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στον διάλογο που αποκάλυψε χτες ο ΣΚΑΪ ανάμεσα στη σταθμάρχη Νέων Πόρων και τον προϊστάμενο κίνησης του ΟΣΕ στην περιοχή, αμέσως μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων.

«Έχουμε επανειλημμένως μιλήσει και με την σταθμάρχη των Νέων Πόρων που ακούγεται στο ηχητικό. Μας τα έχει καταθέσει και στην Επιτροπή αυτά», είπε και σημείωσε πως η γυναίκα είναι στη θέση της, δεν ευθυνόταν για το δυστύχημα. «Είναι μια καλή σταθμάρχης. Ήρθε μας κατέθεσε, μιλήσαμε μαζί της και αντιθέτως με τον κατηγορούμενο σταθμάρχη που δεν δέχτηκε να καταθέσει», είπε.

Συνέχισε λέγοντας πως «το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ βγήκε για να καταδείξουμε τις συστημικές αστοχίες, τα λάθη και τις παραλείψεις που οδήγησαν δύο τρένα να είναι 12 λεπτά στην ίδια γραμμή και 57 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί και ακόμη ένας να παλεύει για τη ζωή του. Αυτό το μπάχαλο που βλέπετε στο βίντεο περιγράφεται γλαφυρά στο πόρισμά μας. Όλη η ασυνεννοησία που υπήρχε, η έλλειψη πρωτοκόλλου επικοινωνίας, στο οποίο βασίζεται και κατά ένα μεγάλο μέρος στο δυστύχημα, πέραν της ελλείψεως σε τεχνικό εξοπλισμό, πέραν της αστοχίας υλικών (…) Το να μπαίνει (τρένο) στην ανάποδη γραμμή γινόταν κάθε μέρα, γιατί χάλαγαν».

«Έχει ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης των συστάσεων»

«Το τι έγινε αποτυπώθηκε, για αυτό βγήκαν και 17 συστάσεις ασφαλείας, 10 εκ των οποίων απευθύνονται σε ελληνικούς φορείς, τον ΟΣΕ, την Hellenic train, στη ΡΑΣ, το υπουργείο Υποδομών», σημείωσε και τόνισε πως «έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία δρομολόγησης. Η ΡΑΣ έχει ξεκινήσει την διαδικασία υλοποίησης των συστάσεων. Μόλις ανέλαβε ο κ. Κυρανάκης είχαμε πολύωρη συνάντηση και ασχοληθήκαμε με το πώς θα υλοποιηθούν οι συστάσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται».

Ο κ. Παπαδημητρίου επισήμανε επίσης πως ξεκινούν τα ψυχομετρικά τεστ σε σταθμάρχες και κλειδούχους. «Αυτά γίνονται και στην αεροπορία», σχολίασε.

«Θέλω να βρούμε την αλήθεια – Δεν με ενδιαφέρει ποιος θίγεται»

Για τα πορίσματα που έχουν βγει και δίνουν ερμηνείες για το τι προκάλεσε την πυρόσφαιρα, ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ ανέφερε πως «ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ δεν είναι ούτε πυροτεχνουργοί, ούτε εργαστήριο του Πολυτεχνείου, ούτε ΜΙΤ. Εμείς προσπαθήσαμε να βάλουμε αμερικάνικο (ίδρυμα) να κάνει πόρισμα αλλά δυστυχώς δεν δέχτηκαν να αναλάβουν την έρευνα αυτή. Το πόρισμα το έγραψαν οι ειδικοί, αυτοί οι ειδικοί απευθύνθηκαν σε ειδικούς γιατί και αυτοί δεν είναι ούτε πολιτικοί μηχανικοί ούτε πυροτεχνουργοί. Στα πανεπιστήμια και τα ιδρύματα που ασχολήθηκαν με τις έρευνες, κατέληξαν στο πιθανότερο σενάριο, χωρίς όμως να μπορεί να αποκλειστεί κάτι διαφορετικό. Και το ίδιο το πόρισμα λέει πως ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ θα ζητήσει πιστοποίηση των αποτελεσμάτων. Το συμβούλιο από την ημέρα που βγήκε το πόρισμα ξεκίνησε επαφές με ανώτατα πανεπιστήμια και με φορείς ώστε να γίνει πιστοποίηση. Έχουμε μια κατ΄αρχήν συμφωνία με τον Δημόκριτο και νομίζω πως είναι το εγκυρότερο ίδρυμα στην Ελλάδα που ασχολείται με φωτιές - εκρήξεις, στο οποίο έχουμε στείλει όλο το υλικό και θα πιστοποιήσει αυτά τα αποτελέσματα».

Ο κ. Παπαδημητρίου ξεκαθάρισε επίσης πως «αυτό που θέλω είναι να βρούμε την αλήθεια. Δεν με ενδιαφέρει αν αυτό που θα βρω θα θίξει την κυβέρνηση, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ. Είμαστε ένας ανεξάρτητος εθνικός οργανισμός και δεν μας ενδιαφέρει το ποιος θίγεται, ούτε έχουμε πλάσει ένα αφήγημα στο μυαλό μας και προσπαθούμε να το υλοποιήσουμε. Γιατί είναι σημαντικό εάν μετέφερε εύφλεκτο υλικό; Πρώτον είναι παράνομο, 2ον εάν αυτό συμβαίνει θα πει πως θα μπορούσε να είχε συμβεί σε ένα άλλο τρένο ή αν ήταν μέσα στο τούνελ να είχαν σκοτωθεί 350 άνθρωποι. Είναι σημαντικό για την ασφάλεια. Και δεν θα σταματήσουμε μόνο στον Δημόκριτο, θα πάμε όπου χρειαστεί και στο εξωτερικό, έχουμε ήδη επαφή με πανεπιστήμια της Ζυρίχης και του Λονδίνου και στη συνάντηση που είχα με τον κ. Κυρανάκη εξασφάλισα την έγκριση πως θα έχω οποιοδήποτε πρόσθετο ποσό, γιατί για όλα αυτά θα απαιτηθούν χρήματα για να γίνουν. Ο κ. Κοκοτσάκης έστειλε μια επιστολή μετά τη δημοσίευση του πορίσματος και ζήτησε συνεργασία, η απάντηση ήταν θετική. Η επιτροπή έλαβε υπόψιν την και το πόρισμα Μιχόπουλου (…). Εμείς θέλουμε την αλήθεια».

