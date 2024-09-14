Το "δις εξαμαρτείν" έστειλε στη φυλακή έναν 47χρονο Σέρβο, ο οποίος χθες το μεσημέρι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και κοντά στις Αρχαιότητες των Μαλίων παρέσυρε και τραυμάτισε δύο γυναίκες από την Τσεχία 50 και 25 ετών, σύμφωνα με το Cretalive.gr.

Οι γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δε διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Όσο για τον οδηγό, όχι μόνο διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, αλλά επίσης ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα οδήγησης το οποίο οι αστυνομικοί του είχαν αφαιρέσει στις αρχές του μήνα, όταν ενεπλάκη σε άλλο τροχαίο - και μάλιστα θανατηφόρο. Συγκεκριμένα ο 47χρονος, στις 3 Σεπτεμβρίου ενεπλάκη σε τροχαίο στη Σητεία που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 85χρονου.

Πάντως, για τις αστυνομικές αρχές παραμένει κρίσιμο ερώτημα το πως ο άνδρας κατάφερε να ενοικιάσει αυτοκίνητο, χωρίς δίπλωμα.

