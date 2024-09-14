Hellenic Train: Αμαξοστοιχία προσέκρουσε σε πεσμένα δέντρα - Δεν υπάρχουν τραυματίες

Σε πεσμένα δέντρα προσέκρουσε η αμαξοστοιχία 1531 (Χαλκίδα - Αθήνα) μεταξύ των σταθμών Σφενδάλης και Αφιδνών, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές και να ακινητοποιηθεί.

Σύμφωνα με την Hellenic Train, δεν υπήρξε τραυματισμός επιβατών ή προσωπικού.

Οι 35 επιβάτες της αμαξοστοιχίας 1531 μεταφέρθηκαν με την αμαξοστοιχία 1532 στον σταθμό των Αφιδνών.

Λόγω των πεσμένων δέντρων στη γραμμή υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας.

Αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις δρομολογίων.

Λόγω της πτώσης των δέντρων και των ζημιών που προκλήθηκαν στην υποδομή, η κυκλοφορία στο τμήμα Αφίδνες - Χαλκίδα θα υποκατασταθεί με λεωφορεία.

Επίσης τα δρομολόγια του άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη θα υποκατασταθούν από λεωφορεία, μέχρι την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Αφίδναι - Οινόη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

