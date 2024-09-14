Μετά από πολύωρη ανάκριση η αδελφή του 46χρονου που είχε βρεθεί νεκρός στο σπίτι του με θανάσιμα πλήγματα από μαχαίρι, φέρεται να έχει ομολογήσει την ενοχή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αφορμή για την αδελφοκτονία στη Νέα Σμύρνη ήταν ένας καυγάς για ασήμαντη αφορμή.

Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε ότι ο 46χρονος έφερε θανάσιμο τραύμα στην κοιλιακή χώρα.

H γυναίκα που σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, φέρεται να δήλωσε ότι σκότωσε τον αδελφό της μετά από καυγά για ένα ποτήρι νερό.

«Μου ζήτησε ένα ποτήρι νερό τσακωθήκαμε και τον χτύπησα με το μαχαίρι. Μετά έπλυνα το μαχαίρι στο μπάνιο και το έβαλα στον νεροχύτη» ήταν τα λόγια της προς τους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση της ανθρωποκτονίας.

Με νοητική στέρηση τα δύο αδέλφια

Χθες αρχικά η αδερφή του θύματος κάλεσε την κοινωνική υπηρεσία του δήμου. Κοινωνικός λειτουργός πήγε στο διαμέρισμα του 1ου ορόφου επί της οδού Παλαιολόγου στη Νέα Σμύρνη, διαπίστωσε πως ο αδερφός της ήταν όντως νεκρός και στη συνέχεια κάλεσε το ΕΚΑΒ, διασώστες του οποίου διαπίστωσαν πως το θύμα έφερε τραύμα στην κοιλιακή χώρα και έτσι κάλεσαν την Αστυνομία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αστυνομικοί που ερεύνησαν το σπίτι έχουν κατασχέσει μαχαίρια τα οποία βρήκαν πλυμένα μαζί με πιάτα, ενώ θα ληφθεί και δείγμα από τα νύχια της αδερφής του για τυχόν γενετικό υλικό, καθώς η επικοινωνία μαζί της έχει δυσκολίες.

Γείτονας είπε πως «ζούσανε με τη μαμά με το μπαμπά, μέχρι που έφυγε η μαμά ξαφνικά. Έφυγε ξαφνικά και ο μπαμπάς και μείνανε μόνα τους. Κάπου-κάπου ερχόταν μία θεία τα έβλεπε, τα έπαιρνε στο χωριό, δεν ξέρω και δουλεύανε στο δήμο και στη λαϊκή ο νεαρός».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος βγήκε την Πέμπτη από νοσοκομείο στο οποίο νοσηλευόταν κι επέστρεψε στο σπίτι.

Ωστόσο, μεταξύ των δύο αδερφών φέρεται να σημειώθηκε καυγάς, που εξετάζεται αν οδήγησε στο έγκλημα.

Πηγή: skai.gr

