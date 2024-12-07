Κομοτηνή: Κεραυνός διέκοψε ποδοσφαιρικό αγώνα - Στο νοσοκομείο ο διαιτητής

Ένα δυνατός κεραυνός που έπεσε στην Κομοτηνή το απόγευμα του Σαββάτου, είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της αναμέτρησης Πανθρακικός – ΑΕ Ευόσμου για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής.

Η αναμέτρηση βρισκόταν στο 83ο λεπτό με την Κομοτηνή να προηγείται με 2-0, όταν συνέβη το περιστατικό.

Ο διαιτητής Φιλιππίδης της ΕΠΣ Έβρου, ένιωσε έντονη αδιαθεσία αμέσως μετά το περιστατικό, με αποτέλεσμα να διακόψει προσωρινά τον αγώνα.

Όταν αισθάνθηκε καλύτερα, η αναμέτρηση ξεκίνησε και πάλι, αλλά σχεδόν αμέσως διεκόπη οριστικά – σφυρίζοντας τρεις φορές – κι ενώ πλέον βρισκόμασταν στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης, καθώς ο ρέφερι δε μπορούσε πλέον να συνεχίσει άλλο, λόγω των ενοχλήσεων που είχε.

Γύρω από τον ρέφερι μαζεύτηκαν οι ποδοσφαιριστές, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο «Σισμανόγλειο» Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής.

Εκτιμάται, ότι η αδιαθεσία του διαιτητή οφείλεται στην αλληλεπίδραση του συστήματος ενδοεπικοινωνίας που φορούσε με το ηλεκτρομαγνητικό φορτίο του κεραυνού.

