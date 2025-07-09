Από τις 10 Ιουλίου και μετά, η AEGEAN επαναφέρει μέρος του πτητικού της προγράμματος από και προς Βηρυτό (Λίβανος).

Σύμφωνα με ενημέρωση της AEGEAN, από τις 16 Ιουλίου θα γίνει επαναφορά των πτήσεων από και προς το Ερμπίλ ενώ από τις 19 Ιουλίου από και προς το Αμμάν.

Οι επιβάτες που έχουν πραγματοποιήσει την κράτησή τους απευθείας μέσω της AEGEAN (website, app ή τηλεφωνικό κέντρο), μπορούν να επικοινωνήσουν με την αεροπορική εταιρεία στο 2106261000.

Για τη μείωση του χρόνου αναμονής μπορούν να επιλέξουν την υπηρεσία επιστροφής κλήσης (call-back), ώστε ένας εκπρόσωπος να επικοινωνήσει μαζί τους το συντομότερο δυνατό. Αν η κράτησή έχει γίνει μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου ή άλλου συνεργάτη, θα απευθυνθούν απευθείας σε αυτούς για οποιαδήποτε αλλαγή.Εναλλακτικά οι επιβάτες μπορούν να προχωρήσουν :

- σε αίτηση για credit voucher online

- σε αίτηση για πλήρη επιστροφή χρημάτων online

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.