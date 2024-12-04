«Δώρα ζωής» τα όργανα 58χρονου - Θα τα λάβουν ασθενείς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Δώρα ζωής αποτέλεσαν τα όργανα 58χρονου που νοσηλευόταν στη Β' Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παπανικολάου και απεβίωσε λόγω εγκεφαλικής αιμορραγίας. Σήμερα, Τετάρτη, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία λήψης και η δωρεά των οργάνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεφροί του 58χρονου μεταφέρθηκαν σε Μεταμοσχευτικό Κέντρο της Αθήνας προκειμένου να μεταμοσχευθούν σε ασθενείς ενώ το μεσημέρι ξεκίνησε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης η μεταμόσχευση του ήπατος σε άντρα άνω των 50 ετών του οποίου το ήπαρ καταστράφηκε λόγω κίρρωσης.

Οι κερατοειδείς του 58χρονου θα μεταμοσχευθούν σε ασθενείς στο νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

Η διοίκηση του νοσοκομείου Παπανικολάου εκφράζει τα συλλυπητήριά της στους οικείους του θανόντος και τους «ευχαριστεί θερμά για την απόφασή τους στην πιο δύσκολη για αυτούς στιγμή να προσφέρουν δώρα ζωής σε συνανθρώπους μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

