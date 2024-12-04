Eντοπίστηκε κατάστημα στην Αθήνα, χωρίς επωνυμία και άδεια λειτουργίας, στο οποίο διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν χθες, Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2024, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, συνολικά -12- άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε για –κατά περίπτωση- παραβάσεις των νομοθεσιών ρύθμισης της αγοράς παιγνίων και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο.

Πρόκειται για την προσωρινά υπεύθυνη, εργαζομένους και πελάτες του καταστήματος, στο οποίο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος υπολογιστών που απεικόνιζαν τυχερά παίγνια «φρουτάκια» και «ρουλέτα», παιγνιομηχάνημα τύπου «τρίλιζα», καθώς και ηλεκτρονική ρουλέτα.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε η εγκατάσταση και λειτουργία καμερών ασφαλείας, χωρίς άδεια από την αρμόδια Αρχή.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Συνολικά στο κατάστημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-50- υπολογιστές που απεικόνιζαν τυχερά παίγνια «φρουτάκια» και «ρουλέτα», παιγνιομηχάνημα τύπου «τρίλιζα», καθώς και ηλεκτρονική ρουλέτα

-4- ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι οποίοι αποτελούσαν κέντρο ελέγχου και διαχείρισης (server),

-4- κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών,

-6- οθόνες,

-13- κάμερες επιτήρησης χώρων,

ψηφιακό καταγραφικό,

-2- ασύρματα τηλεχειριστήρια και

-3.498- ευρώ.

Προανάκριση διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Πηγή: skai.gr

