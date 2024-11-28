ΑΑΔΕ: Διαθέσιμη από 1/12 η νέα ψηφιακή εφαρμογή μητρώου δεξαμενών πρατηρίων καυσίμων

Σε λειτουργία από 1/12 τίθεται η ψηφιακή εφαρμογή μητρώου δεξαμενών πρατηρίων παροχής καυσίμων δημόσιας χρήσης και εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης. Η νέα εφαρμογή οδηγεί σε ακόμα πιο αποτελεσματικούς ελέγχους και περαιτέρω καταστολή του λαθρεμπορίου καυσίμων.

Υπενθυμίζεται ότι με κοινή απόφαση (Α 1151/2024) του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χρίστου Δήμα, του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Βασιλείου Οικονόμου, της υφυπουργού Ανάπτυξης, 'Αννας Μάνη και του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή, προστίθενται νέοι υπόχρεοι εγγραφής στο μητρώο, καταχωρούνται επιπλέον στοιχεία στην εφαρμογή και επανακαθορίζεται η διαδικασία ψηφιακής απογραφής στοιχείων, ως εξής:

• Συμπλήρωση / επικαιροποίηση των ήδη καταχωρημένων στοιχείων, έως 01/02/2025 πρέπει να προβούν οι:

o κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίου δημόσιας χρήσης,

o πωλητές πετρελαίου θέρμανσης

o εγκαταστάτες του συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών,

• Πλήρης καταχώριση στοιχείων από τους νέους υπόχρεους φορείς παροχής υπηρεσιών ογκομέτρησης, έως 01/09/2025

Επισημαίνεται ότι σήμερα, 28/11 στις 18:00, έπαυσε η λειτουργία της υφιστάμενης εφαρμογής μητρώου. Η νέα εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη, 1/12, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), επιλέγοντας Τελωνειακές Υπηρεσίες ή Φορολογικές Υπηρεσίες και στη συνέχεια > Σύστημα εισροών - εκροών καυσίμων > Πρατήρια υγρών καυσίμων.

Ταυτόχρονα, 1/12 ξεκινά και η λειτουργία της αναβαθμισμένης ψηφιακής βάσης συλλογής δεδομένων εισροών - εκροών, από τα πρατήρια παροχής υγρών καυσίμων, που θα φιλοξενείται σε σύγχρονες υποδομές Cloud (G-Cloud / κυβερνητικού νέφους). Οι αρμόδιοι εγκαταστάτες του συστήματος εισροών - εκροών πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε τα δεδομένα να αποστέλλονται στη νέα αναβαθμισμένη ψηφιακή δομή.Θ.Παπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

