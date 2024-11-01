Φωτιά στη Σιθωνία Χαλκιδικής - 3 χλμ από τον Νέο Μαρμαρά

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 12:30 μετά το μεσημέρι σε δασική έκταση στη Σιθωνία Χαλκιδικής, στην περιοχή Τριπόταμος, περίπου τρία χιλιόμετρα από τον Νέο Μαρμαρά, σε κατοικημένη περιοχή. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο του Δήμου Σιθωνίας, η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο, με τις ρίψεις να συνεχίζονται από αέρος μέχρι και τη δύση του ηλίου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και στο σημείο επιχειρούν πλεόν 83 πυροσβέστες με 24 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν εθελοντές της ομάδας "Δραγουντέλι" και της ομάδας "ΟΠΕΑΝ" με δικά τους οχήματα

Από την Πολιτική Προστασία εστάλη μήνυμα 112 που προτρέπει τους πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή μέσω της επαρχιακή οδού Νικήτης - Σιθωνίας.

Όπως ανέφερε πριν λίγο (14:40) στο halkidikinews.gr ο αντιδήμαρχος Σιθωνίας Θανάσης Μαλλίνης, η φωτιά έχει απομακρυνθεί από τα σπίτια και κινείται προς την αντίθεση κατεύθυνση.

«Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, οι δυνάμεις της οποίας ενισχύονται συνεχώς, ενώ συνεχίζουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα και ο Δήμος συνδράμει με εκσκαπτικά μηχανήματα. Είμαστε αισιόδοξοι ότι οι φωτιά θα τεθεί υπό έλεγχο σύντομα».

