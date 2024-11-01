Σε 284 ανήλθαν πέρυσι οι πράξεις υιοθεσίας στη χώρα - έναντι 274 το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,6%, σύμφωνα με έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ.

Οι υιοθεσίες θηλέων ανήλθαν σε 144 και οι υιοθεσίες αρρένων σε 140, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,8% και μείωση κατά 2,8%, αντίστοιχα, σε σχέση με το 2022.

Οι θετοί γονείς, κατά κύριο λόγο, είναι δύο σύζυγοι.

Στην κατηγορία αυτή παρουσιάστηκε αύξηση κατά 26,7% (από 161 σε 204) στις πράξεις υιοθεσίας σε σχέση με το 2022. Μείωση (από 71 σε 24) παρατηρήθηκε στις υιοθεσίες από θετό γονέα που αντιπροσωπεύει μονογονεϊκή οικογένεια (66,2%).

Όσον αφορά στο νομικό καθεστώς των υιοθετηθέντων τέκνων πριν από την υιοθεσία, τη μεγαλύτερη κατηγορία αποτελούν τα τέκνα που γεννήθηκαν εκτός γάμου.

Από τη σύγκριση των εν λόγω στοιχείων μεταξύ 2022 και 2023, μείωση των πράξεων υιοθεσίας από 18 σε 6 (ποσοστό 66,7%) παρατηρείται στην κατηγορία «μη δηλωθέν», όπου απουσιάζει η πληροφορία για το νομικό καθεστώς των υιοθετηθέντων.

Ενώ σχετικά με την ηλικία των υιοθετηθέντων, το 2023 η πλειονότητα (46,1%) των πράξεων υιοθεσίας αφορούσε σε νεογέννητα, βρέφη και νήπια, ηλικιακής ομάδας 0- 5 ετών.

Παρατηρήθηκε αύξηση στον αριθμό των πράξεων υιοθεσίας σε τέκνα της ηλικιακής ομάδας 11- 18 ετών (105,6%), ενώ στις υιοθεσίες της ηλικιακής ομάδας τέκνων 19 ετών και άνω παρουσιάστηκε μείωση 41,1%.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.