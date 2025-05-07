Λογαριασμός
Την Παρασκευή η απολογία του φοιτητή για το επεισόδιο στο κυλικείο της Πανεπιστημιούπολης- Ζήτησε εξέταση από ιατροδικαστή

Ο φοιτητής μαζί με τη φίλη του στο σπίτι της οποίας εντοπίστηκε, οδηγήθηκε το μεσημέρι στην Εισαγγελέα -  Παραμένουν υπό κράτηση μέχρι την απολογία τους

Πανεπιστημιούπολη

Αναβολή μέχρι την Παρασκευή ζήτησε και πήρε ο φοιτητής μαζί με τη φίλη του για το επεισόδιο στο κυλικείο της Πανεπιστημιούπολης. 

Ο φοιτητής οδηγήθηκε στο μονομελές αυτόφωρο για δύο πλημμελήματα που αφορούν επικίνδυνη σωματική βλάβη και άρνηση  δακτυλοσκόπησης 

Επίσης, και η φίλη του στο σπίτι της οποίας εντοπίστηκε ο φοιτητής,  οδηγήθηκε στο ίδιο δικαστήριο για υπόθαλψη εγκληματία και ψευδή αναφορά στις αρχές.

Και οι δύο παραμένουν υπό κράτηση μέχρι Παρασκευή οπότε και αναμένεται η απολογία τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και άρνηση δακτυλοσκόπησης σε βάρος του 34χρονου φοιτητή που συνελήφθη ως ο δράσης της επίθεσης που δέχθηκε η ιδιοκτήτρια του κυλικείου στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

