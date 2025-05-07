Αναβολή μέχρι την Παρασκευή ζήτησε και πήρε ο φοιτητής μαζί με τη φίλη του για το επεισόδιο στο κυλικείο της Πανεπιστημιούπολης.

Ο φοιτητής οδηγήθηκε στο μονομελές αυτόφωρο για δύο πλημμελήματα που αφορούν επικίνδυνη σωματική βλάβη και άρνηση δακτυλοσκόπησης

Επίσης, και η φίλη του στο σπίτι της οποίας εντοπίστηκε ο φοιτητής, οδηγήθηκε στο ίδιο δικαστήριο για υπόθαλψη εγκληματία και ψευδή αναφορά στις αρχές.

Και οι δύο παραμένουν υπό κράτηση μέχρι Παρασκευή οπότε και αναμένεται η απολογία τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και άρνηση δακτυλοσκόπησης σε βάρος του 34χρονου φοιτητή που συνελήφθη ως ο δράσης της επίθεσης που δέχθηκε η ιδιοκτήτρια του κυλικείου στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.