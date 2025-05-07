Εισαγγελέας: Ποινική δίωξη για τα «γρηγορόσημα» στα κτηματολογικά γραφεία

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος των εννέα συλληφθέντων υπαλλήλων Κτηματολογικών Γραφείων και ιδιωτών, που έναντι αμοιβής αναλάμβαναν την επίσπευση περιουσιακών υποθέσεων πολιτών.

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν το μεσημέρι έξι υπάλληλοι Κτηματολογικών Γραφείων και τρεις ιδιώτες, ενώ συνολικά στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα, που υπολογίζονται σε περίπου 60, τα οποία δεν έχουν συλληφθεί ακόμη.

Οι εννέα συλληφθέντες από το Κτηματολόγιο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τη δίωξη που ασκήθηκε οι εννέα προσαχθέντες στην Εισαγγελία βαρύνονται, ανά περίπτωση, με κατηγορίες που αφορούν:

Δωροληψία υπαλλήλου κατά επάγγελμα και συρροή (στρέφεται κατά των 6 υπαλλήλων- κακούργημα) Άμεση συνέργεια στη δωροληψία, κατά συναυτουργία και κατά συρροή (αφορά τους 3 ιδιώτες- κακούργημα) Συμμορία (πλημμέλημα)

Οι ασύλληπτοι εμπλεκόμενοι βαρύνονται με:

Δωροδοκία υπαλλήλου κατά συρροή και μη (αφορά όσους έκαναν τις συνεννοήσεις - κακούργημα)

Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου (αφορά ένα πρόσωπο - πλημμέλημα)

Παράνομη οπλοκατοχή (αφορά ένα πρόσωπο - πλημμέλημα)

Από τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας φέρεται να προκύπτει ότι η ομάδα των κατηγορουμένων είχε αναπτύξει τη δράση της σε οκτώ Κτηματολογικά Γραφεία της Αττικής. Την υπόθεση θα αναλάβει ο αρμόδιος ανακριτής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.