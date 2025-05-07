Της Έλενας Γαλάρη

Ποινή ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά στον 19χρονο κατηγορούμενο που τον έκρινε ένοχο για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Επίσης, το Δικαστήριο του επέβαλε επιπλέον 19 χρόνια κάθειρξη για τα υπόλοιπα αδικήματα, δηλαδή κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, διατάραξη κοινής ειρήνης από κοινού, βιαιοπραγία κατά άλλου από κοινού κατοχή και χρήση βεγγαλικών.

Οι δικαστές απέρριψαν κατά πλειοψηφία 6-1 το αίτημα των συνηγόρων του να αναγνωριστεί στον 19χρονο το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας.

Νωρίτερα, ο 19χρονος κρίθηκε ένοχος για τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη τον Δεκέμβριο του 2023 στα επεισόδια στου Ρέντη, στο περιθώριο του αγώνα βόλεϊ Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει την ενοχή του κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Τέλος, σημειώνεται πως σύμφωνα με τον ισχύοντα ποινικό κώδικα, η εκτιτέα ποινή του 19χρονου δεν μπορεί να υπερβεί τα 25 έτη.

