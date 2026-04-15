Ένας 71χρονος, ήδη έγκλειστος για παλαιότερα αδικήματα, κατηγορείται για συμμετοχή σε κύκλωμα έκδοσης εικονικών τιμολογίων συνολικής αξίας 625.000 ευρώ, μέσω δύο «εταιρειών-φάντασμα». Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, 289 παραγωγοί φέρονται να αξιοποίησαν τα συγκεκριμένα παραστατικά, υποβάλλοντάς τα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να λάβουν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις. Η ζημία σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

Όπως προκύπτει από ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε τον έλεγχο δύο εικονικών εταιρειών με έδρα την Κεντρική Μακεδονία, οι οποίες δεν παρουσίαζαν καμία πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν ήταν καταχωρισμένες στο αρμόδιο μητρώο του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν διέθεταν ενεργές εγκαταστάσεις, ούτε πραγματοποιούσαν τραπεζικές συναλλαγές.

Η έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων αποκάλυψε ότι μέσω των συγκεκριμένων εταιρειών, εκδίδονταν πλαστά τιμολόγια και ετικέτες πιστοποίησης, τα οποία διοχετεύονταν σε αγρότες. Στη συνέχεια, οι παραγωγοί τα χρησιμοποιούσαν στις αιτήσεις ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με στόχο την παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το ότι ένας φυλακισμένος κατάφερε να οργανώσει όλο αυτό το σχέδιο.

Η παράνομη δραστηριότητα φαίνεται να εκτείνεται από τον Ιανουάριο του 2023 έως και τον Ιούλιο του 2025. Συνολικά, η πρώτη εταιρεία εξέδωσε τιμολόγια καθαρής αξίας 440.066,27 ευρώ προς 368 συναλλασσόμενους, ενώ η δεύτερη τιμολόγια ύψους 185.360,02 ευρώ προς 151 αντισυμβαλλόμενους. Το συνολικό ποσό των εικονικών παραστατικών ανέρχεται σε 625.426,29 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία του κατηγορουμένου, παρουσία αρμόδιου ανακριτικού λειτουργού, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν έγγραφα, εταιρικές σφραγίδες, χειρόγραφες σημειώσεις με στοιχεία πελατών, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, καθώς και αυτοκόλλητες ταινίες πιστοποίησης σπόρων.

Η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στο Ελληνικό Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων για περαιτέρω αξιολόγηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.