Οι προκλητικές τουρκικές αεροπορικές δραστηριότητες στο FIR Αθηνών συνεχίστηκαν και την 15η Απριλίου 2026, με συνολικά πέντε αεροσκάφη να προβαίνουν σε παραβάσεις και παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Ειδικότερα, καταγράφηκαν δύο σχηματισμοί αποτελούμενοι από τέσσερα μαχητικά F-16, εκ των οποίων τα δύο έφεραν οπλισμό, καθώς και ένα μεμονωμένο αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σημειώθηκαν συνολικά έξι παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, εκ των οποίων δύο αποδίδονται στα F-16 και τέσσερις στο CN-235. Παράλληλα, καταγράφηκαν επτά παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, όλες από τα τουρκικά μαχητικά. Δεν αναφέρθηκαν εμπλοκές κατά τη διάρκεια των περιστατικών.

Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μέσα, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια επιχειρησιακή πρακτική.

Πηγή: skai.gr

