Μυστήριο με τον σοβαρό τραυματισμό 17χρονης μαθήτριας στην Κοζάνη

Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν, περίπου στις 5:30 το πρωί της Κυριακής του Πάσχα στο κέντρο της Κοζάνης, στον σοβαρό τραυματισμό της 17χρονης μαθήτριας, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο “Παπανικολάου” της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η νεαρή κοπέλα, μαθήτρια του 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης και κόρη γιατρού της πόλης, έχει υποστεί κάταγμα κρανίου, με σοβαρό αιμάτωμα, ενώ διαγνώστηκε και ολική ρήξη τυμπάνου, με τη μητέρα της να αναφέρει στο Kozanimedia πως το παιδί είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Την ίδια στιγμή, η οικογένεια της 17χρονης ήδη έχει ξεκινήσει τις σχετικές έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν στον σοβαρό τραυματισμό της, από πτώση στο έδαφος, ενώ ανάλογες είναι και οι κινήσεις της Αστυνομίας, με τις επόμενες ημέρες να αναμένονται ίσως, και με σημαντικές εξελίξεις.

Πηγή: skai.gr

