28η Οκτωβρίου: Με υπερηφάνεια η μεγάλη παρέλαση στην Πάτρα (Φωτογραφίες)

Την κυβέρνηση στην Πάτρα, στις εκδηλώσεις, εκπροσωπεί ο Αχαιός Υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας

παρελαση

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάζεται και φέτος η ιστορική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 στην Πάτρα και σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με κύριο στόχο την ενίσχυση της ιστορικής μνήμης για τις αξίες της ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας.

Την κυβέρνηση στην Πάτρα, στις εκδηλώσεις, εκπροσωπεί ο Αχαιός Υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας.

