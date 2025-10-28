Μακροχρόνιες διαφορές είχε ο 23χρονος με τον 53χρονο τον οποίο και πυροβόλησε θανάσιμα το απόγευμα της Κυριακής στο χωριό Έλος στην Κίσσαμο Χανίων, κατά τη διάρκεια πανηγυριού.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Θεοδόση Πάνου ο 23χρονος είπε στους αστυνομικούς, ότι κατά τη διάρκεια του πανηγυριού πλησίασε την παρέα του 53χρονου. Οι δυο τους λέγανε διάφορα μέχρι που ο 53χρονος έκανε μια απότομη κίνηση με αποτέλεσμα ο 23χρονος να φοβηθεί και έτσι τράβηξε το όπλο πυροβολώντας τον 53χρονο τρεις φορές.

Οι δυο τους είχαν συναντηθεί και πριν από λίγες ημέρες. Ο 23χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα και ο 53χρονος το αυτοκίνητο. Τότε ο 53χρονος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς προσπαθώντας να πετάξει τον 53χρονο από τη μηχανή.

Τόσο ο δράστης όσο και το θύμα είχαν ποινικό παρελθόν. Το θύμα, μάλιστα, ήταν γνωστό με δύο προσωνύμια ως «Πάσσαρης» ή ο «Ελ Πάσο». Τα προσωνύμια δόθηκαν στον 53χρονο λόγω του βίαιου χαρακτήρα του 23χρονου. Ο 53χρονος είχε απασχολήσει για κατοχή όπλων και για επικίνδυνες σωματικές βλάβες ενώ ο 23χρονος είχε απασχολήσει για κατοχή όπλων.

Το 22άρι πιστόλι με το οποίο κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε ο 23χρονος τον 53χρονο βρέθηκε πεταμένο σε χωράφι στο Ελαφονήσι, σε μακρινή απόσταση από το Έλος.

«Εδώ και 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν»

Την σιωπή της έσπασε η σύζυγος του 53χρονου θύματος. Όπως αποκάλυψε η γυναίκα, «βεντέτα» είχε σκεπάσει τις 2 οικογένειες οι οποίες είχαν να επικοινωνήσουν για πάνω από 10 χρόνια.

Η χήρα τόνισε πως υπήρχε ανέκαθεν έντονο μίσος ανάμεσα στον δράστη και το θύμα της δολοφονίας για προσωπικές διαφορές (όχι οικονομικούς λόγους) και περιέγραψε ένα άγριο περιστατικό που είχε γίνει πριν από κάποια χρόνια στο μικρό χωριό των Χανιών, όπου η οικογένεια του 22χρονου έσπασε το σπίτι της μητέρας του 53χρονου αφού πρώτα την απείλησε.

«Τα τελευταία 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν. Υπόβοσκε πάντα ένα μίσος» δήλωσε μιλώντας στο MEGA. «Είχε στιγματιστεί ο άνθρωπός μου. Του είχαν βγάλει αυτό το προσωνύμιο, επειδή ήταν οξύθυμος. Όταν τον πείραζες ήθελε να δικαιωθεί με κάποιον τρόπο».

«Δεν θα μάθετε ποτέ την καθαρή αλήθεια εδώ, ο ένας κρύβει τον άλλον. Τον άνθρωπό μου θα τον θάψω στο χωριό μου, τον πρόδωσε το χωριό του. Αν τους ρωτήσετε, μόνο άσχημα λόγια έχουν να πουν γι’ αυτόν» συμπλήρωσε στο ίδιο πνεύμα.

Σύμφωνα με τη σύζυγο του 52χρονου, πριν από δύο χρόνια μέλη της οικογένειας του δράστη επιτέθηκαν και έσπασαν τα πάντα στο σπίτι της μητέρας του 52χρονου. «Ο σύζυγός μου ήταν αρκετά θυμωμένος μέσα του και μπορεί κάποιες φορές, εάν τον έβλεπε κάπου, θα μπορούσε να του πει κάτι» πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.