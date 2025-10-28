Σοβαρό επεισόδιο οπαδικής βίας ανάμεσα σε ανηλίκους σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Πάτρα.

Μάλιστα ένας εκ των δύο που συνεπλάκησαν τραυματίστηκε από μαχαίρι στο λαιμό ύστερα από πλήγμα που του προκάλεσε ο άλλος ανήλικος στη διάρκεια του επεισοδίου.

Σύμφωνα με το tempo24, όλα έγιναν στις 11.30 τη νύχτα στην οδό Ζαφειράκη στα Ζαρουχλέικα. Ο ένας 17χρονος ανήλικος υποστηριχτής του Ολυμπιακού, πλησίασε έναν συνομήλικό του Παναθηναϊκό και άρχισαν να λογοφέρνουν για οπαδικούς λόγους. Ακολούθησε συμπλοκή με αποτέλεσμα ο πρώτος να βγάλει μαχαίρι και να χτυπήσει με αυτό το θύμα στο λαιμό, ενώ στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Το θύμα διακομίστηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Ζαερουχλεΐκων, για τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι γιατροί άμεσα ενημέρωσαν την Αστυνομία και ξεκίνησαν άμεσα οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών κατάφεραν πολύ σύντομα να τον ταυτοποιήσουν και σήμερα τον συνέλαβαν. Μαζί του συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο 17χρονος κατηγορείται για πρόκληση σκοπούμενης σωματικής βλάβης, και παράβαση του Νόμου περί όπλων και του Αθλητικού Νόμου.

Πηγή: skai.gr

