Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

28η Οκτωβρίου: Η μεγαλύτερη ελληνική σημαία υψώθηκε ξανά στο Ηράκλειο - Δείτε εικόνες

Η γαλανόλευκη έχει διαστάσεις 32Χ45 τετραγωνικά μέτρα και υψώθηκε και φέτος με τη βοήθεια γερανού και υπό τους ήχους του εθνικού ύμνου

Σημαία

Όπως κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, έτσι και φέτος στο λιμάνι του Ηρακλείου ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, υψώθηκε η ελληνική σημαία των 1440 τετραγωνικών μέτρων. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της οικογένειας Καλαθάκη, που με τον τρόπο αυτό θέλουν να συμμετέχουν στον εορτασμό της ημέρας, τιμώντας «τις αξίες της πατρίδας μας».

Πρόκειται για μια γαλανόλευκη με διαστάσεις 32Χ45 τετραγωνικά μέτρα που υψώθηκε και φέτος με τη βοήθεια γερανού και υπό τους ήχους του εθνικού ύμνου.

Σημαία

Σημαία

Σημαία

Σημαία

«Είναι ένας τρόπος να τιμήσουμε όσους χάθηκαν για την πατρίδα και να υπενθυμίσουμε σε όλους, ότι τη θυσία τους και τις αξίες τους δεν πρέπει να τις ξεχνάμε» ανάφερε εκ μέρους της οικογένειας η Ιάσμη Καλαθάκη.

Το μέγεθος της σημαίας είναι τέτοιο που την καθιστά ορατή από αρκετά σημεία της πόλης του Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: 28η Οκτωβρίου σημαία Ηράκλειο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark