Το απόγευμα της Τετάρτης ένοικος διαμερίσματος βγήκε στο μπαλκόνι 3ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Κασσάνδρου στη Θεσσαλονίκη και άρχισε να πετάει αντικείμενα στο πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για 20χρονο, ενώ μαρτυρίες περιοίκων ανέφεραν ότι ζητούσε επίμονα να μιλήσει με ψυχολόγο.

Οι Αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο, απομάκρυναν τα σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ τοποθέτησαν προληπτικά δίχτυ προστασίας. Ο νεαρός εκτόξευσε τραπεζάκι με καρέκλες στο οδόστρωμα, μπουκάλι με γάλα κι άλλα αντικείμενα- χωρίς αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο είχε σπεύσει διαπραγματευτής της Αστυνομίας, οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα του 3ου ορόφου και απομάκρυναν τον νεαρό, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα και τον οδήγησαν στο Α.Τ. Λευκού Πύργου, ενώ ο δρόμος δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με εντολή εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

