Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου και ποδηλατικού αγώνα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται σήμερα (Κυριακή 26 Απριλίου) σε δρόμους των Δήμων Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου με την επωνυμία "17ος Διεθνής Ποσειδώνιος Ημιμαραθώνιος και Παράλληλοι Αγώνες".

Ειδικότερα, λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «17ος Διεθνής Ποσειδώνιος Ημιμαραθώνιος και Παράλληλοι Αγώνες», την Κυριακή (26–4–2026) πραγματοποιούνται οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στα παρακάτω οδικά τμήματα, περιοχής Δήμων Π. Φαλήρου και Αλίμου, ως εξής:

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 05.00΄ έως 13.00΄, ως εξής:

Λεωφ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Συγγρού (θέση Ψαλίδι) και της Λεωφ. Αμφιθέας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

Παλαιά Λεωφ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της από το ύψος της συμβολής της με την οδό Ιωάννου Φιξ έως το ύψος της συμβολής της με την Νέα Λεωφ. Ποσειδώνος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

Κατά τις ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται, ως εξής:

Στο ρεύμα κυκλοφορίας από Αθήνα προς Γλυφάδα: Λεωφ. Συγγρού (προς Γλυφάδα / Πειραιά) – Λεωφ. Αμφιθέας – Λεωφ. Ποσειδώνος.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας από Πειραιά προς Γλυφάδα: Λεωφ. Συγγρού (προς Αθήνα) – Ζησιμοπούλου – Αγ. Αναργύρων – Λεωφ. Αμφιθέας ή Δημοσθένους – Λεωφ. Αμφιθέας.

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών, κατά τις ώρες 04.00΄ έως 13.00΄, επί της οδού Π. Ιωάννου Αυγέρη (έμπροσθεν Θ/Κ Αβέρωφ-Δημοτικού Κολυμβητηρίου Π. Φαλήρου), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αφροδίτης και Μωραϊτίνη (έμπροσθεν TAE KWON DO) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η αστυνομία κάνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα παραπάνω σημεία και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Παράλληλα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται σήμερα και στο πλαίσιο διεξαγωγής ποδηλατικού αγώνα με την επωνυμία «14o ATTICA RACE 2026».

Πιο συγκεκριμένα, λόγω διεξαγωγής ποδηλατικού αγώνα με την επωνυμία «14o ATTICA RACE 2026», την Κυριακή 26-4-2026 και κατά τις ώρες 09.30΄ – 14.30΄ θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σε περιοχή των Δήμων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Κρωπίας, Σαρωνικού και Λαυρεωτικής, ως εξής:

Δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Λ. Αθηνών – Σουνίου, στο τμήμα της από την οδό Βασ. Κων/νου (Δέλτα Βάρκιζας) μέχρι τη χ/θ 52,000, ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο.

Λ. Αθηνών – Σουνίου, στο τμήμα της από τη χ/θ 52,000 (Ανάβυσσος) μέχρι τη χ/θ 72,000 (Σούνιο), και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Η αστυνομία κάνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων, για την ασφαλέστερη διεξαγωγή του αγώνα και την αποτροπή πρόκλησης πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κίνησή τους στην παραπάνω διαδρομή και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων, που θα βρίσκονται κατά μήκος αυτής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.