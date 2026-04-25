Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου σε διαμέρισμα τέταρτου ορόφου στην οδό Σωνιέρου, στο Μεταξουργείο.

Λόγω των πυκνών καπνών είχαν εγκλωβιστεί στο κτίριο κάποιοι ένοικοι, οι οποίοι αρχικά βγήκαν στην ταράτσα.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με τρία οχήματα καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο, το οποίο ωστόσο δεν χρειάστηκε να επιχειρήσει καθώς τα άτομα είχαν εξέλθει με ασφάλεια από το κτίριο.

Στο σημείο έχει σπεύσει και ασθενοφόρο καθώς υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον ένα άτομο -ένοικος αλλού διαμερίσματος- με αναπνευστικά προβλήματα.

Πηγή: skai.gr

