Ο κορυφαίος θεσμός ανακοίνωσε τη λίστα του με τα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου σε μια λαμπερή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Λας Βέγκας.

Η λίστα για το 2024 περιλαμβάνει εστιατόρια από τις πέντε ηπείρους με την Ισπανία να κερδίζει τις εντυπώσεις, με 3 εστιατόρια από τη χώρα στην πρώτη πεντάδα. Κλείνοντας μια δεκαετία λειτουργίας, το Disfrutar της Βαρκελώνης θριάμβευσε κατακτώντας την πρώτη θέση, ενώ στη δεύτερη και στην τέταρτη θέση ακολουθούν τα Asador Etxebarri (Ασόντο, Χώρα των Βάσκων) και DiverXΟ (Μαδρίτη) αντίστοιχα. Την πεντάδα συμπληρώνουν το γαλλικό Table by Bruno Verjus (Παρίσι) στην τρίτη θέση και το Maido του Περού (Λίμα) στην πέμπτη θέση.

Όσο για τον νικητή της προηγούμενης χρονιάς, το Central (Λίμα, Περού), μετακινήθηκε φέτος στην ειδική λίστα Best of the Best μαζί με καινοτόμα εστιατόρια προηγούμενων χρόνων, όπως τα Geranium, Eleven Madison Park κ.ά.

Δείτε εδώ την πλήρη λίστα των The World's 50 Best Restaurants 2024:

1. Disfrutar (Βαρκελώνη, Ισπανία)

2. Asador Etxebarri (Ασόντο, Ισπανία)

3. Table by Bruno Verjus (Παρίσι, Γαλλία)

4. DiverXO (Μαδρίτη, Ισπανία)

5. Maido (Λίμα, Περού)

6. Atomix (Νέα Υόρκη)

7. Quintonil (Πόλη του Μεξικό, Μεξικό)

8. Alchemist (Κοπεγχάγη, Δανία)

9. Gaggan Anand (Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη)

10. Don Julio (Μπουένος Άιρες, Αργεντινή)

11. Septime (Παρίσι, Γαλλία)

12. Lido 84 (Γκαρντόνε Ριβιέρα, Ιταλία)

13. Trèsind Studio (Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα)

14. Quique Dacosta (Ντένια, Ισπανία)

15. Sézanne (Τόκιο, Ιαπωνία)

16. Kiolle (Λίμα, Περού)

17. Kol (Λονδίνο, Μεγάλη Βρεταννία)

18. Plénitude (Παρίσι, Γαλλία)

19. Reale (Καστέλ ντι Σάνγκρο, Ισπανία)

20. Wing (Χονγκ Κονγκ)

21. Florilège (Τόκιο, Ιαπωνία)

22. Steirereck (Βιέννη, Αυστρία)

23. Suhring (Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη)

24. Odette (Σιγκαπούρη)

25. El Chato (Μπογκοτά, Κολομβία)

26. The Chairman (Χονγκ Κονγκ)

27. A Casa do Porco (Σάο Πάολο, Βραζιλία)

28. Elkano (Χετάρια, Ισπανία)

29. Boragó (Σαντιάγο, Χιλή)

30. Restaurant Tim Raue (Βερολίνο, Γερμανία)

31. Belcanto (Λισαβόνα, Πορτογαλία)

32. Den (Τόκιο, Ιαπωνία)

33. Pujol (Πόλη του Μεξικό, Μεξικό)

34. Rosetta (Πόλη του Μεξικό, Μεξικό)

35. Frantzén (Στοκχόλμη, Σουηδία)

36. Τhe Jane (Αμβέρσα, Βέλγιο)

37. Oteque (Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία)

38. Sorn (Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη)

39. Piazza Duomo (Άλμπα, Ιταλία)

40. Le Du (Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη)

41. Mayta (Λίμα, Περού)

42. Ikoyi (Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία)

43. Nobelhart & Schmutzig (Βερολίνο, Γερμανία)

44. Mingles (Σεούλ, Νότια Κορέα)

45. Arpege (Παρίσι, Γαλλία)

46. Single Thread (Χίλντσμπεργκ, Καλιφόρνια)

47. Schloss Schauenstein (Φίρστεναου, Ελβετία)

48. Hisa Franko (Κομπάριντ, Σλοβενία)

49. La Colombe (Kέιπ Τάουντ, Νότια Αφρική)

50. Uliassi (Σενιγκάλια, Ιταλία)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.