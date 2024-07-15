Πώς να φτιάξεις το πιο νόστιμο μωσαϊκό σοκολάτας εύκολα και γρήγορα

Αν ψάχνεις για ένα γλυκό που θα εντυπωσιάσει την οικογένεια και τους φίλους σου, τότε δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή από το κλασικό μωσαϊκό σοκολάτας με μπισκότα. Το πιο κλασικό γλυκό ψυγείου της παιδικής μας ηλικίας. Αυτή η συνταγή δεν είναι μόνο εύκολη και γρήγορη, αλλά εγγυάται και το πιο γευστικό μωσαϊκό που έχεις δοκιμάσει ποτέ. Ετοιμάσου να μπεις στην κουζίνα και να δημιουργήσεις ένα γλυκό... αριστούργημα!

Υλικά:

200 γρ. κουβερτούρα σοκολάτας

150 γρ. βούτυρο

200 γρ. μπισκότα τύπου πτι-μπερ

100 γρ. ζάχαρη άχνη

3 κουταλιές της σούπας κακάο

2 αυγά

1 βανίλια

Μια πρέζα αλάτι

Εκτέλεση:

1. Προετοιμασία των υλικών: Αρχικά, σπάσε τα μπισκότα σε μικρά κομμάτια. Μπορείς να τα τοποθετήσεις σε μια σακούλα και να τα χτυπήσεις με έναν πλάστη ή απλά να τα σπάσεις με τα χέρια σου. Θέλουμε να είναι σε μικρά κομματάκια, αλλά όχι εντελώς θρυμματισμένα.

2. Λιώσιμο της σοκολάτας: Σε ένα μπολ, λιώσε την κουβερτούρα και το βούτυρο σε μπεν μαρί ή στον φούρνο μικροκυμάτων. Αν επιλέξεις το μπεν μαρί, βεβαιώσου ότι το νερό βράζει σε χαμηλή φωτιά και ότι το μπολ με τη σοκολάτα δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το νερό.

3. Ανάμειξη των υλικών: Μόλις η σοκολάτα και το βούτυρο λιώσουν και γίνουν ένα ομοιόμορφο μείγμα, άφησέ τα να κρυώσουν ελαφρώς. Σε ένα άλλο μπολ, χτύπα τα αυγά με τη ζάχαρη άχνη και τη βανίλια μέχρι να γίνουν ένα αφράτο μείγμα. Πρόσθεσε το κακάο και το αλάτι και ανακάτεψε καλά. Στη συνέχεια, πρόσθεσε το μείγμα σοκολάτας στα χτυπημένα αυγά και ανακάτεψε γρήγορα. Μόλις γίνει ένα ομοιόμορφο μείγμα, ρίξε τα σπασμένα μπισκότα και ανακάτεψε καλά για να καλυφθούν με το σοκολατένιο μείγμα.

Άπλωσε ένα κομμάτι λαδόκολλα και τοποθέτησε το μείγμα σοκολάτας στη μέση. Δώσε στο μείγμα το σχήμα ενός κορμού χρησιμοποιώντας τη λαδόκολλα για να το τυλίξεις σφιχτά. Αν θέλεις, μπορείς να προσθέσεις λίγο τριμμένο καρύδι ή αμύγδαλο στο εσωτερικό για επιπλέον γεύση και υφή.

4. Ψύξη: Τοποθέτησε το μωσαϊκό στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώρες ή μέχρι να σφίξει καλά. Αν βιάζεσαι, μπορείς να τον βάλεις στην κατάψυξη για περίπου μία ώρα. Ή β΄άλτο στην κατάψυξη έτσι κι αλλιώς καθώς και με αυτόν τον τρόπο το αποτέλεσμα είναι υπέροχο

7. Σερβίρισμα: Όταν το μωσαϊκό είναι έτοιμος, αφαίρεσε τη λαδόκολλα και κόψε σε φέτες. Μπορείς να τον διακοσμήσεις με λίγη ζάχαρη άχνη ή κακάο από πάνω για επιπλέον διακόσμηση.

Tips:

Αν θέλεις να προσθέσεις μια νότα γεύσης, μπορείς να προσθέσεις λίγο κονιάκ ή λικέρ στο μείγμα σοκολάτας.

Μπορείς να προσαρμόσεις τη συνταγή ανάλογα με τα γούστα σου, προσθέτοντας ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα ή ακόμα και κομμάτια λευκής σοκολάτας.

Το μωσαϊκό σοκολάτας είναι μια γλυκιά απόλαυση που θα σε κάνει να νιώθεις σαν παιδί ξανά. Δοκίμασε αυτή τη συνταγή και απόλαυσε το πιο νόστιμο μωσαϊκό σοκολάτας που έχεις δοκιμάσει ποτέ!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.