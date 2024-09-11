Back to school: Η συνταγή της Άννας Μπεζάν για υγιεινά μπισκότα χωρίς ζάχαρη

Με την αρχή της σχολικής χρονιάς, οι γονείς αναζητούν δημιουργικές και υγιεινές λύσεις για τα σνακ των παιδιών τους. Πριν από λίγες μέρες, η Άννα Μπεζάν μας έδωσε μια εξαιρετική συνταγή για υγιεινά μπισκότα χωρίς ζάχαρη, ιδανικά για τα σχολικά διαλείμματα.

Μέσα από το Instagram Story της, η Αννα μοιράστηκε με τους ακολούθους της τα υλικά και τη διαδικασία παρασκευής αυτών των υπέροχων μπισκότων, δίνοντάς μας μια υγιεινή επιλογή για τις σχολικές ημέρες που πλησιάζουν. Η ίδια έφτιαξε τα μπισκότα με την κόρη της και σου δίνει την ιδέα να φτιάξεις μαζί με το παιδί σου το σνακ του για το σχολείο. Είναι πολύ ωραίο να περνάτε όμορφες και δημιουργικές στιγμές μαζί.

Τα υγιεινά σνακ είναι το καλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στο παιδί σου

Τα υγιεινά σνακ είναι σημαντικά για την ανάπτυξη και ευεξία των παιδιών. Όταν τα παιδιά καταναλώνουν τρόφιμα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και χαμηλά σε ζάχαρη, ενισχύουν τη συγκέντρωσή τους, την ενέργεια και την συνολική τους υγεία. Τα μπισκότα χωρίς ζάχαρη της Αννας Μπεζαν αποτελούν μία εξαιρετική επιλογή που συνδυάζει γεύση και θρεπτικά συστατικά, ιδανική για το σχολείο. Παρακάτω σου έχουμε την συνταγή. Καλό μαγείρεμα!

