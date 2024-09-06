Το TikTok μύρισε αγγούρι. Δεν πρόκειται για αστείο. Φέτος το καλοκαίρι με βασικό υλικό το αγγούρι έχουν γίνει viral διάφορες εκδοχές παρασκευής μιας δροσερής αγγουροσαλάτας.

Πρόεδρος της «κοινότητας αγγουριών» θεωρείται ο Logan (@logagm), ο οποίος μοιράζεται με τους ακολούθους του πολλές συνταγές για κρύες, τραγανές σαλάτες αγγουριού, που τρώγονται σε βάζο.

Με περισσότερους από 6,3 εκατομμύρια ακόλουθους στην εφαρμογή TikTok, με μέσο όρο δύο έως έξι εκατομμύρια προβολές στα περισσότερα βίντεο, ο Logan έχει κάνει πάταγο με τα απολαυστικά, εύκολα στην παρασκευή πιάτα του με αγγούρι.

Η ελληνική εκδοχή της αγγουροσαλάτας

H @Madame ginger, ελληνίδα σεφ, ανήρτησε στο Instagram της τη δική της εκδοχή για την αγγουροσαλάτα.

Υλικά:

1 μεγάλο αγγούρι

3κ.σ. σησαμέλαιο

2 κ.σ. σάλτσα σόγιας

2 κ.σ. φυστικοβούτυρο

3 κ.σ. διατροφική μαγιά

χυμό από ½ λεμόνι

2 κ.γλ. σιρόπι σφενδάμου ή αγαύης

100γρ. βρασμένα ρεβύθια

1κ.γλ μπούκοβο καυτερό ή γλυκό

2 κ.γλ . σουσάμι, λευκό ή μαύρο

αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Στην ουσία είναι πολύ απλή η παρασκευή της αγγουροσαλάτας, για τους λεγόμενους τεμπέληδες της κουζίνας. Τα βάζεις όλα σε ένα βάζο και τα ανακατεύεις.

Στην Ισλανδία ξέμειναν από αγγούρια

Τα ισλανδικά σούπερ μάρκετ ξέμειναν από αγγούρια, λόγω της viral τάσης του TikTok, καθώς ακολούθησε μια άνευ προηγουμένου άνοδος της ζήτησης, αφήνοντας τους προμηθευτές να αγωνίζονται για να συμβαδίσουν.

Οι αγρότες στη χώρα δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση, δήλωσε η ένωση αγροτών της Ισλανδίας, η Εταιρεία Πωλήσεων Οπωροφόρων (SFG) στο BBC News.

Η διευθύντρια μάρκετινγκ της SFG, η Kristín Linda Sveinsdóttir, είπε ότι, όπως έχουν τα πράγματα, οι αγρότες στην Ισλανδία δεν καταφέρνουν να συμβαδίσουν με την αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών, αλλά ανέφερε ότι ελπίζει ότι η προσφορά θα επανέλθει στο κανονικό.

Οι αγρότες στην Ισλανδία, η οποία έχει πληθυσμό 393.600 κατοίκους, παράγουν περίπου έξι εκατομμύρια αγγούρια, είπε η κ. Sveinsdóttir στο BBC.

Υπήρξαν και ατυχήματα

Ο Τζάκσον Ντιν (@jacksondean), TikToker, κινηματογράφησε τον εαυτό του να φτιάχνει τη viral σαλάτα του Logan μαζί με την κοπέλα του και συνάδελφό του Πέιτζ Τέιλορ(@paigetaylor). «Θεέ μου, σε παρακαλώ πρόσεχε το χέρι σου», παρακάλεσε η Τέιλορ τον Ντιν. Αφού έβαλε το αγγούρι στο αιχμηρό εργαλείο και άρχισε να το μετακινεί μπρος-πίσω, ο Ντιν υπερέβαλε στην τεχνική, ξεχνώντας να κρατήσει τα δάχτυλά του μακριά από το κάτω μέρος.

Το αποτέλεσμα ήταν να κόψει το δάχτυλό του και να βρεθεί στα επείγοντα.

@jacksondean This is how i ended up in the er… ♬ original sound - jackson

Τα ζευγάρι διακωμώδησε το περιστατικό ανεβάζοντας ένα βίντεο με λεζάντα «Όταν το αγόρι σου επιχειρεί να φτιάξει την αγγουροσαλάτα του Λόγκαν».

Πηγή: skai.gr

