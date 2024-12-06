Η Zeus+Δione ανακοίνωσε τη στρατηγική επένδυση από το Growth Private Equity Fund, Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR. Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, «με άξονες τη δημιουργικότητα, τη βιωσιμότητα, τη δεξιοτεχνία, την καινοτομία και τη δέσμευση για θετικό αποτύπωμα στο κοινωνικό οικοσύστημα, η Zeus+Δione και το Halcyon Equity Partners σχεδιάζουν τη διεύρυνση της φυσικής παρουσίας του brand σε στρατηγικής σημασίας τοποθεσίες εντός και εκτός Ελλάδας, τη δημιουργία νέων προϊοντικών κατηγοριών και την ενίσχυση της πολυκαναλικής (omnichannel) εμπειρίας του καταναλωτή, εδραιώνοντας έτσι τη θέση του στη διεθνή βιομηχανία μόδας».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η Zeus+Δione έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα ως ένα αυθεντικό heritage brand, που συνδυάζει αρμονικά το design και τον σύγχρονο τρόπο ζωής με την αναβίωση των παραδοσιακών τεχνικών χειροτεχνίας, την εγχώρια παραγωγή, τη δωρική αισθητική και τις τέχνες. Οι συλλογές της, εμπνευσμένες από την ελληνική παράδοση και ιστορία, έχουν αποσπάσει διεθνή αναγνώριση. Σήμερα, στην αυγή της δεύτερης δεκαετίας της, η Zeus+Δione επαναπροσδιορίζει την ελληνική δημιουργικότητα στο παγκόσμιο προσκήνιο, με τη στήριξη του Halcyon Equity Partners.

Η συνιδρύτρια και CEO της Zeus+Δione, Δήμητρα Κολοτούρα, ανέφερε:

«Η ίδρυση της Zeus+Δione βασίστηκε στην αγάπη μας για την ελληνική κληρονομιά και την ανάγκη να την αναδείξουμε μέσα από, υψηλών προδιαγραφών, σύγχρονες δημιουργίες. Με το Halcyon Equity Partners μάς συνδέουν κοινές αξίες, όπως το ήθος, η δέσμευση για αυθεντικότητα, η βιωσιμότητα και η καινοτομία. Με τον στρατηγικό μας εταίρο συνδιαμορφώνουμε το όραμά μας, τοποθετώντας την ελληνική δημιουργικότητα στο παγκόσμιο προσκήνιο, ενώ επεκτείνουμε την εμβέλειά μας διεθνώς, διατηρώντας παράλληλα τις αξίες που μας καθορίζουν».

Η Managing Partner του Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR, Ελένη Μπαθιανάκη, τόνισε:

«Η Zeus+Δione αποτελεί αναμφίβολα μία επένδυση που ενσαρκώνει απόλυτα την επενδυτική μας στρατηγική, η οποία συνοψίζεται στο "Invest in the Best of Greece". Στο Halcyon Equity Partners, αναλύοντας τα παγκόσμια δεδομένα της επενδυτικής κινητικότητας στον χώρο της μόδας, είδαμε στη Zeus+Δione την ανεκτίμητη αξία της μοναδικότητας του brand, καθώς και τις μεγάλες προοπτικές ανάπτυξής του στην παγκόσμια αγορά. Η επένδυσή μας αντανακλά την απόλυτη εμπιστοσύνη μας στην ιδρύτρια, Δήμητρα Κολοτούρα, και στη διοικητική ομάδα της Zeus+Δione, με σκοπό να αναδείξουν το brand σε παγκόσμιο ορόσημο του κλάδου».

Πηγή: skai.gr

